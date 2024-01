Teatro

Al Teatro Nuovo Montevergini di Palermo debutta ''Felicia'' di Quiescenti e Ventura

''Felicia'' di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti al Nuovo Montevergini di Palermo per ''Sicilia di scena'': attrice e marionetta raccontano una fiaba sui temi della convivenza e della pace.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2024 - 17:11:38 Letto 714 volte

Con il debutto dello spettacolo Felicia di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti, prosegue mercoledì 3 gennaio, alle ore 21.00 al Teatro Nuovo Montevergini, la seconda edizione della rassegna “Sicilia di scena”, promossa dal Teatro Biondo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

Uno spettacolo originale, nel quale Stefania Ventura interagisce in scena con una marionetta da lei stessa manovrata e realizzata da Giorgia Goldoni; le scene sono di Quinzio Quiescenti.

Repliche il 4 e 5 gennaio alle ore 21.00

Prodotto da Quintoequlibrio e Teatro Evento, lo spettacolo utilizza i linguaggi del teatro, della danza e delle marionette per raccontare una fiaba legata a questioni controverse e pressanti per la nostra società. Lo spettacolo affronta, infatti, il tema dello straniero che arriva in una comunità suscitando diffidenza e pregiudizi. La storia descrive i comportamenti degli animali del bosco che si sentono “invasi” dall’arrivo della “strega” Felicia e quindi le dichiarano guerra. Ma il tasso si mostra più saggio e intraprendente degli altri animali e decide di far vista a Felicia. L’incontro e la conoscenza più approfondita fanno cadere i pregiudizi e rafforzano il senso di comunità.

Lo spettacolo, adatto tanto a un pubblico di adulti quanto ai bambini, affronta un tema di grande attualità con i linguaggi della fiaba, attraverso l’interazione tra un’attrice e una particolare marionetta “ibrida” manovrata a vista.

Posto unico 10 euro.

Fonte: Teatro Biondo

Fonte Immagine: Teatro Biondo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!