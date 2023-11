I Luoghi delle Meraviglie

Al via ''I Luoghi delle Meraviglie'', un weekend d'arte con 25 appuntamenti nella Provincia di Palermo

Visite, narrazioni, passeggiate, scoperte, c'è tutto questo nell'iniziativa ''I Luoghi delle Meraviglie''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2023 - 11:54:52 Letto 776 volte

Dalle Ville di Bagheria all’antico quartiere duecentesco di Caccamo, dal set del celebre film “Il Gattopardo” a Ciminna al percorso esoterico di Cefalù, dalle strade della rivolta del Sette e Mezzo a Palermo ai luoghi del viaggio di Jean Houël a Termini Imerese. Inoltre la Borgata di San Lorenzo e la Kalsa islamica sempre nel capoluogo siciliano, e poi a Gratteri, borgo più misterioso delle Madonie con le sue leggende medievali, e nella piazza di Palazzo Adriano per rivivere il capolavoro di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”.

Visite, narrazioni, passeggiate, scoperte, c’è tutto questo nell’iniziativa “I Luoghi delle Meraviglie”: 25 appuntamenti tutti nella Provincia di Palermo per conoscere e vivere un weekend d’arte. La manifestazione si terrà sabato 18 e domenica 19 novembre 2023.

Per partecipare alle singole iniziative basta andare sul sito www.iluoghidellemeraviglie.it. Dopo aver prenotato la visita on line tramite CiaoTicket con il pagamento del contributo di 5 euro, occorre inviare un WhatsApp al numero 351.3141151 oppure una email a: info@iluoghidellemeraviglie.it.

“I Luoghi delle Meraviglie è un itinerario di conoscenza e consapevolezza sulla eccezionale eredità culturale della nostra terra, rivolto soprattutto a chi ha ancora passione per la Sicilia, la vuole diversa, la immagina migliore. A partire dalla riscoperta dei nostri tesori d’arte, che significa per prima cosa rispetto della memoria storica e della stessa identità. Un progetto rivolto soprattutto a chi vive, e non solo abita questa terra. Un viaggio in una Sicilia tutta da scoprire e soprattutto… da amare”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!