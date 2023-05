mostra

Al via la mostra ''Palermo, ottant'anni or sono''

Sabato 13 e domenica 14 in programma la visita del ricovero antiaereo Daita, situato sotto il cortile della scuola Madre Teresa di Calcutta.

Sarà visitabile tutti i giorni, fino al 9 settembre prossimo, dalle ore 9.30 alle 13.30 (il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.30, eccetto agosto), la mostra "Palermo, ottant'anni or sono", inaugurata ieri presso l’Archivio Storico del Comune di Palermo ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Archivio storico comunale.



Con l’inaugurazione della mostra curata da Attilio Albergoni, ricca di foto, documenti e reperti della Seconda Guerra Mondiale, ha preso l’avvio anche la manifestazione omonima, che prevede una serie di iniziative culturali, realizzate in collaborazione con altre Istituzioni cittadine.



Tra queste, la visita ad alcuni ricoveri antiaerei rimasti intatti, situati in diverse zone della città, conferenze, concerti della Fanfara 12°Btg dei Carabinieri di Palermo e della “Corale San Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo, visita alle Postazioni antiaeree di Monte Pellegrino, pièce teatrali ed altro ancora.



Sabato 13 e domenica 14 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 (ogni 15 minuti), è in programma la visita del ricovero antiaereo Daita, sotto il cortile del plesso scolastico Madre Teresa di Calcutta, in via Fiume 14. All'interno del monumento storico, i visitatori - guidati dai piccoli alunni della stessa scuola - attraverseranno un percorso memoriale, corredato da pannelli fotografici e didattici.

Per la visita è necessaria la prenotazione all'indirizzo mail progettispecialiarchivio@comune.palermo.it, specificando nome e cognome, numero di visitatori, un contatto telefonico e l'orario di preferenza.

