Carnevale Sociale

Al via la sedicesima edizione del Carnevale Sociale di Palermo: quest'anno anche Sperone, Noce, Danisinni e due tappe a Catania

Sono 16 anni che il Carnevale Sociale attraversa la città di Palermo con cortei colorati e festosi, sono occasioni condivise per parlare di diritti con le persone che vivono nei quartieri più periferici della città e dove operano le decine di associazioni, scuole e parrocchie che partecipano all'organizzazione, realizzando i costumi e coinvolgendo la gente del luogo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2024 - 11:01:04 Letto 824 volte

Sta per iniziare la sedicesima edizione del Carnevale Sociale di Palermo. Sono 16 anni che il Carnevale Sociale attraversa la città di Palermo con cortei colorati e festosi, sono occasioni condivise per parlare di diritti con le persone che vivono nei quartieri più periferici della città e dove operano le decine di associazioni, scuole e parrocchie che partecipano all'organizzazione, realizzando i costumi e coinvolgendo la gente del luogo.

"Ci prendiamo questi tempi per festeggiare assieme e soprattutto per parlare di diritti mancanti - raccontano le associazioni - il diritto alla pace, il diritto ad avere una casa e un lavoro, il diritto a un ambiente salubre e a vivere in un mondo pulito, il diritto alla salute, il diritto alla cultura e il diritto di poter esercitare liberamente le proprie scelte di vita".



"Unə per tutt3 tutt3 per unə" è il tema di quest'anno: "Di fronte ai tanti terribili fatti che sconvolgono il mondo in questo momento, - continuano - il messaggio che il carnevale sociale vuole mandare è di stare unitə e di convivere e godere delle differenze, perché solo la solidarietà, il senso di responsabilità collettiva e le lotte comuni ci permettono di prenderci cura di noi stessə e delle persone più fragili e continuare a costruire una comunità rispettosa dell’unicità di ciascunə".



E quest'anno, oltre alle tradizionali tappe nei quartieri Capo e Ballarò, Kalsa, Zen e Cep, Sant'Erasmo e Montepellegrino e Borgo Vecchio, si aggiungono Sperone, Noce e Danisinni. E come sempre il Carnevale Sociale sconfinerà anche a Partinico, ma quest'anno ci saranno anche due tappe a Catania nei quartieri San Cristoforo e lungo la via Etnea.



Ecco il calendario completo:

8 febbraio Albergheria e Capo partenza ore 15:30 Cattedrale

partenza ore 15:30 Cattedrale 9 febbraio Kalsa partenza ore 15 piazza Magione

partenza ore 15 piazza Magione 9 febbraio Borgo Vecchio partenza ore 15 c.s. Anomalia via Archimede 1

partenza ore 15 c.s. Anomalia via Archimede 1 9 febbraio Danisinni ore 16 festa piazza Danisinni

ore 16 festa piazza Danisinni 10 febbraio Montepellegrino partenza ore 16:30 Circ'opificio

partenza ore 16:30 Circ'opificio 10 febbraio Cep partenza ore 15:30 Via Barisano da Tr

partenza ore 15:30 Via Barisano da Tr 10 febbraio Catania ore 16:00 Centro polifunzionale Midulla San Cristoforo

ore 16:00 Centro polifunzionale Midulla San Cristoforo 11 febbraio Sperone ore 16 piazza Torrelunga

ore 16 piazza Torrelunga 11 febbraio Catania ore 16:00 Villa Bellini

ore 16:00 Villa Bellini 11 febbraio Partinico ore 16 Festa Presso Circolo Arci Pasol

ore 16 Festa Presso Circolo Arci Pasol 12 febbraio Sant'Erasmo partenza ore 15 via Ingrassia

partenza ore 15 via Ingrassia 13 febbraio Zen partenza ore 15 piazza Gino Zappa

partenza ore 15 piazza Gino Zappa 13 febbraio Noce partenza ore 16 piazza Noce

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!