Città dei Ragazzi

Alla Città dei Ragazzi di Palermo è arrivato il Natale: tra elfi e renne, tanti laboratori e tante esperienze a tema

Si festeggia il Natale tra renne, elfi e allegri Babbo natale, tanti laboratori e tante esperienze a tema. Si presenta la favola di Alessia Franco e Cristina Stassi. E c'è anche il booksharing dove scambiare libri per bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2023 - 14:53:21 Letto 782 volte

Alla Città dei Ragazzi è sul serio “scoppiato” il Natale. C’è aria di festa, elfi e allegri Babbo Natale sbucano da ogni angolo, le renne fanno capolino nei laboratori, persino il battello ha un’aria divertita. E questo nuovo weekend – sabato 16 e domenica 17 dicembre – è veramente immerso nelle feste. Dopo aver giocato al Monopoly lo scorso finesettimana e addobbato il grande albero ecologico, eccoci a una nuova tornata di giochi con il sindaco Giannetto, le corse a pelo d’acqua, merende nel verde e divertimento in questo che è un vero luna park a cielo aperto.

Tutti i laboratori e le esperienze saranno ispirati al Natale. Si potranno creare biglietti d’auguri colorati, segnaposto a forma di renna, ritagliare un elfo o disegnare quadretti natalizi. Ma sarà anche un’immersione nella natura con i laboratori di giardinaggio di Mario Pintagro, inventare storie con le marionette, cercare i giochi dei Paesi lontani.

Domenica alle 11 al cafeos - il nuovo spazio del parco dedicato alla lettura - ecco anche la primissima presentazione, naturalmente una fiaba per bambini: "Armuzze. La Festa dei morti in Sicilia" (Edizioni Museo Pasqualino) un libro illustrato che viaggia sul racconto di Alessia Franco e le illustrazioni di Cristina Stassi, che ne parleranno con la giornalista Giovanna Cirino. E nel cafeos c’è da scoprire anche la casetta del booksharing dove scambiare libri per bambini. In questo periodo natalizio sarà possibile anche lasciare volumi da regalare a chi magari non li può comprare. Ogni libro deve essere lasciato impacchettato e con un bel fiocco.

Venerdì, sabato e domenica (8, 9 e 10 dicembre) la Città dei Ragazzi sarà aperta dalle 10 alle 15 (nel resto della settimana, tranne il lunedì, dalle 10 alle 14); i bambini potranno partecipare ai laboratori di circa mezz’ora ciascuno, che si ripeteranno alternandosi nelle due giornate. Previsto un piccolo contributo sia per l’ingresso che per i laboratori e le esperienze. Il programma è pronto, da scoprire al nuovissimo bookshop all’ingresso (dove ci sono anche tantissime idee per i regali di natale), lo ha stilato Le Vie dei Tesori – che cura la Città dei Ragazzi in co-gestione con il Comune – con le associazioni che lavorano abitualmente con i bambini.

Fonte: Le Vie dei Tesori

Fonte Immagine: Le Vie dei Tesori

