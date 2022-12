musica live

Alla Galleria delle Vittorie, domenica 18 Dicembre Arturo La Pira e le emozioni del suo pianoforte

Note contemporanee, blues e rock in una chiave totalmente diversa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2022 - 10:57:10 Letto 746 volte

Note contemporanee, blues e rock in una chiave totalmente diversa. Una serata durante la quale Arturo Li Pira ci regalerà un’esibizione piena di emozione.

Un pianoforte, quello con il quale entrerà in connessione questo giovane “artista non convenzionale” per il quale la musica è emozione e ogni nota si presenta ricca di sentimenti, come quello che appartiene a un ricordo, a un viaggio ancora da fare o a un amore vissuto o da vivere.

Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 20 alle 23. Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!