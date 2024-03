Piccolo Festiva

Angelina Mango e i BNKR44 alla seconda edizione del ''Piccolo Festival'' di Bagheria

Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, e la band rivelazione BNKR44, sono i primi due artisti protagonisti della seconda edizione del ''Piccolo Festival'' di Bagheria.

Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, e la band rivelazione BNKR44, sono i primi due artisti protagonisti della seconda edizione del PICCOLO FESTIVAL – che nella prima edizione ha ospitato Chiello, Bresh e Giuse The Lizia - organizzato da GoMad Concerti, e Puntoeacapo Concerti con la collaborazione del Comune di Bagheria, che si terrà il 2 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria.

Sei dischi di platino e due dischi d’oro per un totale di oltre 200 milioni di stream audio e video, un primo tour nei club completamente sold out, una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al vertice delle classifiche di vendita e dei brani più trasmessi dalle radio: è l’anno di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 alla sua prima partecipazione con il brano “La Noia”, scritto con Madame e Dardust e prodotto sempre da Dardust con E.D.D.

Prossima a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, quello che Angelina sta vivendo è un successo inarrestabile che la vede infrangere record su record, macinando milioni di stream e view e raccogliendo un consenso unanime di pubblico e critica.

Al Festival di Sanremo ha anche vinto il premio “Lucio Dalla” assegnato dalla stampa web, radio e tv e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e “La Noia”, certificato disco di platino, ha raggiunto la vetta dell’airplay radio e superato 77 milioni e mezzo di ascolti e visualizzazioni, entrando anche nelle viral Chart di 25 Paesi europei, tra cui il Regno Unito dove ha raggiunto la Top30.

BNKR44, vincitori di Sanremo Giovani 23 e rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, vola nelle classifiche con il singolo “GOVERNO PUNK”, ora certificato Disco d’Oro (FIMI/GFK). Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares stanno ottenendo ottimi risultati anche con il singolo “MA CHE IDEA” in collaborazione con Pino D’Angiò, attualmente tra i 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. Il brano è un vero e proprio ‘tormentone’, virale sulle piattaforme social e tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali.

“Governo Punk” è il brano con cui il gruppo ha gareggiato al Festival di Sanremo, scritto dagli stessi BNKR44 con Jacopo Ettorre, mentre “Ma Che Idea” è una nuova versione, rivisitata e a cui è stato aggiunto un nuovo verso, della celeberrima hit “Ma Quale Idea” di Pino D’Angiò, con cui i ragazzi hanno duettato nella serata delle cover.

