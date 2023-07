Animaphix

Animaphix, il programma di giovedì 27 luglio

Il programma di giovedì 27 luglio, seconda giornata di ''Animaphix - Nuovi Linguaggi Film Festival''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2023 - 12:09:45 Letto 787 volte

La seconda giornata di Animaphix - Nuovi Linguaggi Film Festival si apre alle ore 18 a Palazzo Corselli con l'aperitivo d'autore, nel corso del quale Andrea Martignoni, direttore artistico del Festival, sarà in dialogo con alcuni dei registi dei film in concorso e fuori concorso.

Alle ore 21 presso Villa Cattolica/Museo Guttuso spazio alla sezione dedicata ai più piccoli con il lungometraggio Valentina di Chelo Loureiro (Spagna 2021), film vincitore del Premio Goya per il Miglior Film di Animazione 2022, che racconta il sogno di una giovane di diventare una trapezista, ma pensa che non potrà mai riuscirci perché affetta dalla sindrome di Down.

Sempre alle ore 21, ma all'Anfiteatro di Villa Cattolica/Museo Guttuso si proietta One, Two, Three, Dusk (Canada 2006) di Félix Dufour-Laperrière, a cui segue il secondo blocco del concorso internazionale fra cui si segnalano due anteprime nazionali: Mariupol. A Hundred Nights (Ucraina 2022) della regista Sofia Melnyk, basato sulla storia di Alice, una bambina di 4 anni rimasta bloccata nella Mariupol bombardata, e Sweet Like Lemons (Regno Unito 2023) della finlandese Jenny Jokela, che porta sul grande schermo una riflessione visiva su come uscire da una relazione dannosa e andare avanti.

La giornata si chiude con la competizione sperimentale che presenta, tra gli altri, Troada di Vitor Hugo Rocha (Portogallo 2022), dove il ciclo delle quattro stagioni viene improvvisamente interrotto dalla tempesta e dalla psichedelia, e Caquero 90° di Camilo Cogua Rodriguez (Colombia 2021), in cui musica e sperimentazione visiva scandiscono il ritmo di un brano sviluppato collettivamente nel bel mezzo della pandemia del 2021.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!