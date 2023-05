Sanlorenzo Mercato & Friends

Arriva il ''Sanlorenzo Mercato & Friends'' con musica, spettacolo e solidarietà

Il grido di solidarietà si leverà attraverso le voci di tanti artisti, tra musicisti, compositori, interpreti, autori, comici e attori palermitani, insieme per la prima volta sullo stesso palco tra accordi, temi conosciuti, sketch e improvvisazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2023 - 00:10:00 Letto 784 volte

La musica come linguaggio di amore. Quello più autentico e puro della solidarietà che al Mercato risuonerà domenica 14 maggio, a partire dalle ore 12:00 con "Sanlorenzo Mercato & Friends". Nato in collaborazione con “Maredolce Onlus”, l’evento vede come madrina Stefania Petyx, che, con Pif e Ficarra e Picone, presiede l’associazione impegnata da anni a sostegno dell’infanzia.

Il grido di solidarietà si leverà attraverso le voci di tanti artisti, tra musicisti, compositori, interpreti, autori, comici e attori palermitani, insieme per la prima volta sullo stesso palco tra accordi, temi conosciuti, sketch e improvvisazioni.

Tanti i personaggi dello spettacolo che dalle ore 12.00 parteciperanno alla giornata presentata da Gioacchino Cottone e Nancy Ferraro, direttori artistici di Sanlorenzo Mercato & Friends: dagli attori e registi Ernesto Maria Ponte, Paride Benassai, Cocò Gullotta ai musicisti Marcello Mandreucci, Riccardo Simoncelli, Manfredi Tumminello, passando per alcune tra le band più amate dal pubblico palermitano come i Tre Terzi, Max Potamo e the Vintage, i Colpa d’Alfredo, lo stesso Gioacchino Cottone, in arte Jack, con i suoi Starlighters e Nancy Ferraro con i suoi Radioflores. E ancora, The Store, La Farru e La Momu, Le Tinte, i Forever Young, la Dinamo live band, i Vaot.

E ad arricchire l’appuntamento di solidarietà e beneficenza ci sarà la speciale raccolta fondi di Sanlorenzo: nella postazione di birra alla spina creata ad hoc per l’occasione lungo il porticato del Mercato acquistando una birra si potrà dare un contributo alla raccolta fondi. Il ricavato sarà interamente devoluto alla “Maredolce Onlus”.

Dalle ore 17:00 il testimone passerà a Claudio Terzo e il palco continuerà a brillare con gli artisti di “Ciao mamma oggi suono al mercato”, progetto finalizzato alla promozione e valorizzazione dei giovani artisti siciliani.

L’evento “Sanlorenzo Mercato & Friends” si inserisce nel solco delle iniziative di solidarietà del Mercato nei confronti del territorio, da sempre al centro dell’attenzione della food court palermitana.

Maredolce Onlus, l’associazione fondata da Ficarra e Picone, sposata tra gli altri, da Stefania Petyx e Pif, si occupa di aiutare ben quattordici case famiglia bisognose e di aiutare i bambini meno agiati occupandosi di tutto ciò che un bambino dovrebbe avere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!