Arte, ''Il Mondo di Klimt'' a Palazzo Mazzarino a Palermo

Un esaltante percorso interattivo condurrą i visitatori nell'affascinante mondo del famoso pittore austriaco considerato uno dei pił significativi artisti della secessione viennese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2024 - 09:17:52 Letto 819 volte

Nuovo emozionante appuntamento con l'arte nel Palazzo Mazzarino a Palermo, dove il 3 febbraio 2024 sarà inaugurata la mostra immersiva intitolata “il Mondo di Klimt”. Per tutti i visitatori fino al prossimo 5 maggio, proprio mentre la ritrovata opera del celebre artista datata 1917, scomparsa per circa un secolo, andrà all'asta per 30 milioni di euro, la possibilità di effettuare uno straordinario viaggio nell'universo di Gustav Klimt.

Un esaltante percorso interattivo presentato dalla Olympo Cdc Holding che, nello storico edificio di via Maqueda 383 (a 100 metri dal Teatro Massimo) condurrà i visitatori nell'affascinante mondo del famoso pittore austriaco considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese. Un’esperienza totalizzante divisa tra il reale e il virtuale, alla ricerca di emozioni nuove insieme all'opportunità di aprire la mente a sensazioni mai provate prima. Per i partecipanti, grazie alla tecnologia VR, l'eccezionale opportunità di immergersi a 360° nei colori e nelle atmosfere dell’artista viennese, vivendo all’interno dei quadri stessi. Con il supporto degli oculus, strumento di ultimissima generazione per il mondo virtuale, si potrà rivivere tutto l'incanto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Klimt. Sarà impossibile non carpire a pieno il senso del pensiero del famoso pittore e il suo stato d’animo. Le sue opere prenderanno vita in vividi dettagli attraverso un percorso che comprende anche una mostra fotografica in cui si potrà gustare in pieno tutto il senso e la profondità di un'arte impareggiabile insieme ai dettagli privati del personaggio Klimt. Ancora, in esposizione anche due meravigliosi abiti gioiello legati ai soggetti dei famosi dipinti.

Con un biglietto intero di € 16; ed uno ridotto € 13.

Orari d'ingresso dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e per i festivi, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00.

Infoline 3342766118

