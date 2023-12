concerti

Bach padre e figlio a confronto: l'ultimo concerto dell'associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo

Domenica 17 dicembre, nell'imponente chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, l'ultimo concerto dell'associazione Kandinskij diretta da Aldo Lombardo: ''Bach padre e figlio a confronto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2023 - 10:07:13 Letto 738 volte

Non poteva essere che l’Orchestra da camera Kandinskij la protagonista del concerto di chiusura del cartellone autunnale dell’omonima associazione. Un lungo percorso, partito nella primavera scorsa con i primi concerti e completato a fine anno, che ha avvicinato alcuni tra i più significativi musicisti palermitani e siciliani a figure di rilievo del concertismo europeo.

Domenica prossima, 17 dicembre, alle 20 nell'imponente chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, il direttore artistico Aldo Lombardo guiderà l'Orchestra da camera, con solisti Franco Vito Gaiezza all’organo monumentale della chiesa e Deborah Conte al pianoforte. Insieme accosteranno il preludio a corale della cantata sacra Wachet auf, ruft uns die Stimme ["Destatevi, ci chiama la voce"] e il Concerto in Re minore BWV 1052 per pianoforte e archi di Johann Sebastian Bach, al Concerto in Mib maggiore Wq 35 per organo e archi del figlio del compositore e quinto di venti fratelli, Carl Philipp Emanuel.

Il cartellone dell'Orchestra Kandinskij è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana, ha come partner l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana Attività musicali), la Casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture.

I biglietti costano 10 euro (ridotto 5 euro).

Info: Associazione Kandinskij - Tel. 328.2150835 - 091.5076861 asskandi@asskandi.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!