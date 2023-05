teatro

Bagheria, per il mini festival del teatro dialettale le commerdie ''Mprestami a to mugghieri'' e ''Civitoti in Pretura''

Conto alla rovescia per il mini festival del teatro dialettale in programma dal 5 al 7 maggio. Due le commedie brillanti portate sul palco per le tre serate: ''Mprestami a to mugghieri'' e ''Civitoti in Pretura''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/05/2023 - 00:07:00 Letto 747 volte

La kermesse “mini festival bagherese del teatro dialettale” organizzata dalla compagnia teatrale della città delle ville “La nuova Scintilla”, si terrà dal 5 al 7 maggio prossimi all’auditorium “Don Luciano Catalano”, presso la parrocchia di San Pietro nella centralissima via Mattarella.

Gli attori della compagnia “La nuova Scintilla” metteranno in scena il masterpiece di Nino Mignemi, che trae ispirazione da una nota commedia francese e riadattata dal Mignemi in siciliano: “Mprestami a to Mugghieri”.

Una brillante commedia in tre atti – in parte riadattata dalla compagnia “La Nuova Scintilla” – rappresenta la vicenda di Leonardo e Lucietta che conducono una vita agiata grazie al sostentamento della facoltosa zia Francesca che vive a Brooklin e che aveva posto come condizione indispensabile per l’invio mensile dei generosi assegni, che il nipote sia sposato con Mariannina, mentre questa invece è convolata a nozze con Pasqualino, ricco proprietario terriero. L'improvviso arrivo della zia mette in subbuglio le due famiglie, creando equivoci e situazioni esilaranti.

Personaggi e attori dello spettacolo teatrale: Pasqualino, Mariannina (sua ‘moglie’), Lonardo (cugino di Pasqualino), Lucietta (moglie di Pasqualino), Zia Francesca (la ‘zia d’America), Scrivanelli (segretaria di Zia Francesca), Filippino (cognato di Pasqualino), Anatrello (notaio), Raffaele (cameriere) e Graziella (cameriera). A interpretare Pasqualino sarà Giuseppe Andolina, a vestire i panni di Mariannina sarà Giusi Taormina, Riccardo Buglisi sarà Lonardo, Ina Gagliano sarà Lucietta, mentre Gisella Pecoraro sarà la zia d’America e Ginevra Messina interpreterà la sua segretaria “Scrivanelli”, Tommaso Morana interpreterà il Notaio Anatrello, Riccardo Scianna e Daniela Ivana Abbate saranno rispettivamente il cameriere e la cameriera. Infine l’arduo compito di suggeritrici vedrà impegnate Gaia Chianello e Valeria Lo Cascio.

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21 il 5 e il 6 maggio mentre nell’ultima serata toccherà al capolavoro di Nino Martoglio, “Civitoti in Pretura” portato sul palco dalla compagnia teatrale “Il Canovaccio” di Leonforte (EN).

La commedia in atto unico – anche in questo caso in parte riadattata dalla compagnia teatrale che la metterà in scena – è ambientata in un ‘aula’ di una pretura dove l’accusato Giovanni Masillara dovrà destreggiarsi fra pretore, pubblico ministero e la supertestimone Cicca Stonghiti, assistito dall’avvocato Pappalucerna. A rendere ancora più originale ed esilarante la commedia sarà il luogo del dibattimento, ovvero una pretura recentemente colpita da un terremoto e, di fatto, tutto il processo sarà sulla pubblica via con tutti gli equivoci e i ‘disturbi’ del caso.

Personaggi e attori dello spettacolo teatrale: Angelino Parano vestirà i panni di Giovanni Masillara, Loredana Lo Pumo sarà Cicca Stonghiti, Il pretore sarà rappresentato da Rosario Lo grasso mentre Sandro Rossino sarà Messer Rapa, Angelo Leonardi sarà Carmelo “il musico”, Antonio Spataro l’artista di strada, Fabio La Magna farà l’usciere e Paolo Favazza il Cancelliere, Il Pubblico Ministero sarà Enza Barbera mentre l’avvocato Pappalucerna sarà Alessandro Todaro, Floriana Todarò sarà Viulanti Sparapaola, Santina sarà interpretata da Silvana Barbera, a fare Minica a Ciolla sarà Stefania Galletta, Chiara Debole sarà Cuncetta Menzacuazetta, Francesco Sanfilippo interpreterà Ciucciu Menzanasca e Alessandra Cordoba farà Allina a Callara.

I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili in prevendita a Bagheria presso il Bar Mirage (via Giordano Luca, 42); il bar Ester del Corso (via Diego D’Amico) e ad Aspra presso il tabacchi e ricevitoria Balistreri sito in via Cristoforo Colombo 1. Il costo per il biglietto singolo è di 8 euro mentre 15 euro per i due spettacoli con posto assegnato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!