''Canta e cunta'', al via il Festival popolare siciliano allo Spasimo

27/08/2020

Avrà luogo da venerdì 28 a domenica 30 agosto, presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, il festival popolare siciliano “Canta e Cunta”. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Palermo, è organizzata dall’associazione Si resti Arrinesci, in collaborazione con la fondazione Ignazio Buttitta, l’associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo Internazionale delle marionette A. Pasqualino e l’associazione Sicilia Amara di Rosa Balistreri.



Tre giorni di musica, iniziative culturali ed enogastronomiche per valorizzare le tradizioni siciliane e celebrare Rosa Balistreri in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

