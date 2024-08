musica

Carl Cox e Pawsa a Palermo per l'unlocked Music Festival

Il 17 agosto due leggendari dj si esibiranno ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il re dell'elettronica al suo esordio nel capoluogo siciliano, dopo il successo al parco archeologico di Selinunte. Sul palco anche VLTRA, Fabio Neural, Daniele Travali e Nunzio Borino.

05/08/2024

Il re della musica elettronica mondiale torna in Sicilia. Sabato 17 agosto protagonista dell’undicesima edizione Unlocked Music Festival sarà Carl Cox. Dopo lo show al parco archeologico di Selinunte che ha raccolto oltre 30 mila persone, l’artista solcherà il palcoscenico dei Cantieri Culturali alla Zisa per un evento attesissimo.

Sarà la prima volta nel capoluogo siciliano per il leggendario artista e produttore discografico, che già nel 2019 aveva stregato tutti con la sua performance esibendosi al cospetto del Tempio di Hera. Quest’anno il ritorno in Sicilia, stavolta accompagnato da Pawsa, dj londinese che ha reinventato la tech-house conquistando da dieci anni a questa parte i maggiori club europei, primi fra tutti lo storico Sankeys e il Dc10 a Ibiza.

A scaldare la folla in attesa delle due superstar del clubbing ci saranno anche gli VLTRA music, duo di dj siciliani che dal 2014 producono musica house contaminata da uno stile super funk, e Fabio Neural, piombato sulle scene elettroniche nel 2006 diplomandosi alla Microfusa School di Barcellona e, l’anno seguente, vincendo il titolo di migliore dj emergente a Ibiza. Da allora la sua carriera non si è più fermata e oggi vanta performance nei più importanti club del mondo. Completano la line up del festival i dj set di Daniele Travali e Nunzio Borino.

Per l’edizione numero 11 così Unlocked sogna in grande. “Organizziamo Unlocked Music Festival per promuovere la nostra splendida terra tramite il linguaggio universale della musica e lo facciamo con star internazionali - spiega Vincenzo Grasso, produttore dell’evento -. Eventi come questo generano un indotto importantissimo sul territorio. I dati ormai sempre più accessibili grazie ai sistemi di vendita digitali, ci confermano che per questo evento arriveranno utenti da tutte le parti d’Italia e d’Europa. Non capita tutti i giorni di assistere allo show di queste super star e ancora di più in una delle regioni turistiche più in voga d’Europa. Verrà allestito un mega palco con show video e luci sensazionali grazie alla regia della star internazionale palermitana Massimo Tomasino. Centinaia gli operatori coinvolti nella realizzazione di questo evento per non lasciare nulla al caso. Fondamentale è inoltre la collaborazione tra steward e forze dell’ordine per far sì che gli utenti possano godersi una giornata di piena d’estate di musica e cultura in sicurezza. Carl Cox, pioniere della musica dance, è tra gli inventori della tech-house e rivoluzionario dell’elettronica: uno spettacolo unico per la nostra Sicilia”.

Tra i partner della serata TicketSms, Ploom, Martini, Red Bull, Peroni. All’interno del festival il villaggio del food sarà curato da Ciccio’s Burger, Poke Home e Medio Oriente. Unlocked Music Festival ha inoltre ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo e conferma anche per questa edizione una collaborazione con le associazioni universitarie per garantire biglietti agevolati a tutti gli studenti siciliani. Apertura cancelli alle ore 16. Verrà comunicato successivamente il piano di viabilità e parcheggi. Servizio bus da tutta la Sicilia.

