Chris Clun, il 27 agosto all'isola pedonale del Teatro Agricantus di Palermo

Una descrizione in chiave comica dell’infanzia dell'artista, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2022 - 00:58:26 Letto 765 volte

Una descrizione in chiave comica dell’infanzia dell’artista, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo. Chris Clun contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta , ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato a calcare il palco. Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali e nel 2004 inizia il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero tra cui la Debbie Reynolds di Los Angeles. Nel 2017 inizia la sua attività di video comici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Dopo diverse esperienze nei laboratori comici TAAC e Sicilia Cabaret , nel 2020 entra a far parte del cast del film “Un pugno di amici” per la regia di Sergio Colabona.

Sabato 27 agosto alle ore 21.30 Chris Clun sarà protagonista con il suo spettacolo “L’ultimo uomo sulla terra” della rassegna “Palermo Non Scema Festival” all’isola pedonale del Teatro Agricantus nella sezione Open Source Comedy che, rivolgendosi soprattutto ai più giovani, mette insieme artisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo di volta in volta dal cabaret, dal varietà e dalla Stand-Up comedy.

