Con il ''Davide Rizzuto in 4Stephane'' lo swing sta di casa alla Galleria delle Vittorie

La celebrazione di un grande musicista, come Stephane Grappelli, che ha gettato le basi del violino jazz in Europa, dando un grande contributo alla musica jazz del '900 attraverso la sua vita longeva e artisticamente prospera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2022 - 00:05:00 Letto 723 volte

“4Stephane” è il progetto musicale che Davide Rizzuto porterà dalle 20 alle 23 di domenica 16 ottobre alla Galleria delle Vittorie. La celebrazione di un grande musicista, come Stephane Grappelli, che ha gettato le basi del violino jazz in Europa, dando un grande contributo alla musica jazz del ‘900 attraverso la sua vita longeva e artisticamente prospera. Grappelli è riuscito a portare ai massimi livelli espressivi uno strumento come il violino in un genere che del jazz predilige strumenti come il pianoforte, sax, chitarra o la tromba.

Durante la serata di domenica 16 ottobre, il violinista palermitano Davide Rizzuto riproporrà ripropone alcuni standard eseguiti da Grappelli nel corso della sua carriera. Ad accompagnarlosaranno Valerio Dainotti al pianoforte, Davide Inguaggiato al contrabasso e Luca Trentacoste alla batteria.

