Concerto di Ermal Meta a Palermo, il 25 agosto al Teatro di Verdura per ''Dream Pop Fest Palermo''

Il nuovo spettacolo segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante.

Pubblicata il: 12/02/2024

Ermal Meta ha annunciato un nuovo tour che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Il 25 agosto l’appuntamento live sarà a Palermo, al Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo e in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Palermo.

Il nuovo spettacolo segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il tour sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album di Ermal Meta che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto.

