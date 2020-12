Concerto di Natale

Concerto di Natale, il violoncellista Pianelli in streaming dal Politeama Garibaldi

Sul palcoscenico del Politeama Garibaldi si esibirà, direttamente sugli schermi di tablet, pc e smartphone, Alessio Pianelli, uno dei violoncellisti italiani più talentuosi della sua generazione.

La musica non si ferma. L’ Associazione Siciliana Amici della Musica regala un concerto in streaming per augurare Buon Natale al proprio pubblico. Sul palcoscenico del Politeama Garibaldi si esibirà, direttamente sugli schermi di tablet, pc e smartphone, Alessio Pianelli, uno dei violoncellisti italiani più talentuosi della sua generazione.

Il 24 dicembre alle 22 il violoncellista siciliano, che si è avvicinato allo strumento a soli dieci anni, eseguirà Capriccio n.1 di Evaristo Felice Dall'Abaco, La Tempesta di Giovanni Sollima, la Suite n.3 di Johann Sebastian Bach e Capriccio su un tema della Niobe di Alfredo Piatti. Il concerto potrà essere seguito sul sito internet dell’Associazione e sulla sua pagina Facebook o cliccando sul canale Youtube.

Pianelli ha studiato con Giovanni Sollima al conservatorio Bellini di Palermo, dove si è diplomato giovanissimo, per proseguire poi gli studi alla Hochschule für Musik di Basilea con lo svizzero Thomas Demenga. È in questo periodo che si fa strada in lui l’esigenza di affiancare alla quotidianità del violoncello la composizione. Vincitore di numerosi premi internazionali, inizia anche un’intensa e variegata attività concertistica in veste di solista con orchestre sinfoniche e da camera quali la Philarmonie Baden-Baden, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, la Kazakh State Orchestra, la Sinfonieorchester Basel e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.

“In un Natale certamente diverso dagli altri – sottolineano il presidente dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, Milena Mangalaviti e il direttore artistico, Donatella Sollima - vogliamo comunque festeggiare con tutti gli amici della musica, perché lo spirito di questa festa rimanga immutato, come segno di speranza per un nuovo futuro. In questi mesi complicati abbiamo cercato di non lasciare mai solo il nostro pubblico e tutti coloro che amano la musica attraverso varie iniziative ‘a distanza’, perché la musica unisce anche nei periodi più difficili in cui siamo costretti a stare distanti”.

In chiusura del concerto tutto lo staff dell’Associazione Siciliana Amici della Musica lancerà un breve messaggio di auguri.

