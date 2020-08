teatro

Dal 7 al 9 agosto Cristiano Pasca e Roberto Pizzo con ''Poteva andare meglio'' al Teatro Ditirammu

Uno spettacolo teatrale che racconta in modo ironico, pungente e provocatorio tutto quello che i due protagonisti hanno vissuto in quarantena.

Poteva Andare Meglio, uno spettacolo che racconta in modo ironico, pungente e provocatorio tutto quello che i due protagonisti hanno vissuto in quarantena e non hanno ancora avuto il coraggio di raccontare.

Roberto Pizzo: 55 giorni di quarantena passati a casa con moglie e figlia neonata.

Cristiano Pasca: 57 giorni di quarantena (perché due giorni prima della chiusura era a casa col mal di schiena) passati in 45 mq con la fidanzata che lavorava in smartworking.

Avevamo tante aspettative, ci siamo dati forza e speranza gridando #AndràTuttoBene; per rimanere vicini alle persone che amiamo abbiamo fatto interminabili videochiamate di gruppo e dirette instagram; abbiamo cantato durante i meravigliosi flashmob dal balcone… ma cosa abbiamo fatto nel nostro intimo, costretti stare a casa? Come siamo cambiati dopo questo lockdown? È andato veramente tutto bene o… #PotevaAndareMeglio?

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, attraverso il sito www.teatroditirammu.it con la possibilità di scegliere, sempre online, il posto a sedere (biglietto intero 12 euro; under 18 euro 10).

