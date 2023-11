degustazione

DeGusti Ballarak, a Palermo arriva il villaggio di Natale con oltre 50 tipi di birra, degustazione, mercatini natalizi e musica

Tre giornate aperte a tutti con giochi, birre artigianali, mercatini natalizi, artistici e vintage, aree food e relax, live performance e live music.

Dal 8 al 10 dicembre, lo Spazio Tre Navate diventerà un vero e proprio villaggio di Natale, dove protagonista indiscussa sarà la birra di Ballarak, birrificio artigianale 100% made in Palermo, con oltre 50 tipologie di birra alla spina in degustazione e il gioco di carte più amato del mondo. Arriva a Palermo il primo torneo cittadino di Black Jack, aperto ad oltre 100 partecipanti con ricchissimi premi offerti da sponsor e sostenitori e tanto divertimento. Il torneo è organizzato e promosso da Chilton, la scuola di formazione per aspiranti croupier che assicurerà la correttezza del gioco senza nessun azzardo, è infatti possibile partecipare solo con un piccolo costo di iscrizione e non saranno consentite puntate extra.



Una tre giorni dedicata ai sapori siciliani, in cui festeggiare il compleanno della nota birreria palermitana e divertirsi tra le proposte di distillerie, caseifici, olivicoltori, e produttori di piccoli e grandi bontà tutte rigorosamente Made in Sicily.



Questa la formula della nuova edizione di DeGusti Arte, la manifestazione enogastronomica palermitana che celebra il buon cibo, la convivialità e le eccellenze enogastronomiche siciliane e che in questa edizione speciale dedicata al Natale ha voluto far incontrare l'eccellenza della birra siciliana di Ballarak e la scuola di formazione per aspiranti croupier CHILTON, una realtà che dal 2004 offre una concreta opportunità di lavoro e di carriera in un settore costantemente in crescita.



Tre giornate aperte a tutti con giochi, birre artigianali, mercatini natalizi, artistici e vintage, aree food e relax, live performance e live music. Non mancheranno tante golosità da strada come la pizza di Apizzastreet, i curiosi panini di Pancubo e i piatti caldi della tradizione di Alibi. E poi ancora i beer games col Beerpong, Shotpong, Pingpong, Maxi Jenga e la beer-roulette a cura di Ballarak, i workshop della Ballarak Academy sulla birra e di Alessio Vabres sul caffè e la musica live con il Collettivo La Scoteca e i Pachakama, i djset con Bash, CSS e Bangower Crew,



In alto i boccali e fate il vostro gioco: arriva il DeGusti Ballarak!

