Domenica 15 gennaio, alla Galleria delle Vittorie, il mood di Stephane Grappelli attraverso Davide Rizzuto in ''4Stephane Trio''

Sarà possibile vivere l'atmosfera da sempre proposta da un musicista di fama internazionale, Stephane Grappelli, che ha dato un contributo alla musica jazz del '900.

Pubblicata il: 14/01/2023 - 00:50:00

Celebrerà un grande musicista che ha gettato le basi del violino jazz in Europa come Stephane Grappelli, la serata in programma domenica 15 gennaio alla Galleria delle Vittorie. Con Davide Rizzuto in “4Stephane Trio” sarà possibile vivere l’atmosfera da sempre proposta da un musicista di fama internazionale che ha dato un contributo alla musica jazz del ‘900 attraverso la sua vita longeva e artisticamente prospera, portando ai massimi livelli espressivi uno strumento come il violino in un genere come il jazz che sicuramente predilige strumenti come il pianoforte, sax, chitarra o la tromba.

Ospiti di questo suggestivo spazio del centro storico di Palermo saranno Davide Rizzuto (violino), Valerio Dainotti (pianoforte) e Diego Tarantino (contrabbasso).

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

