Domenica 20 settembre escursione del WWF alla Rocca di Sciara e Terravecchia

Domenica 20 settembre il gruppo escursioni del sodalizio organizza la visita al geosito Rocca di Sciara e le rovine di Terravecchia in territorio di Caltavuturo.

Prosegue il programma escursionistico del WWF Sicilia Nord Occidentale. Domenica 20 settembre il gruppo escursioni del sodalizio organizza la visita al geosito Rocca di Sciara e le rovine di Terravecchia in territorio di Caltavuturo.



Il sentiero geologico “Rocca di Sciara”, nasce nell'ambito dell’ampliamento qualitativo del Geopark; esso scaturisce dalla volontà dell’associazione Haliotis di valorizzare porzioni di territorio limitrofe ai centri abitati che riescano ad unire in maniera naturale oltre che aspetti strettamente geologici anche le testimonianze delle attività dell’uomo ad essi legati.





Il percorso, ad anello, parte dalla base della Rocca nei pressi dell'abitato di Caltavuturo per arrivare in cima a circa 1010 slm.



Oltre al suggestivo panorama del massiccio carbonatico madonita si osserverà la spettacolare spaccatura della Rocca dove si trova il punto di contatto tra argilliti silicee ben stratificate e i calcari sovrastanti. Al termine si visiterà il sito di Terravecchia, l'antica Caltavuturo.



Per partecipare occorre prenotare dal sito www.wwfsicilianordoccidentale.it o da facebook dalla pagina ufficiale wwf sicilia nord occidentale dove sono indicati tutti i dettagli su norme di partecipazione e programma escursionistico.



L'escursione è di media esecuzione, ma c'è un tratto di sentiero con roccette, quindi occorrono scarponcini obbligatori e abbigliamento adeguato alla stagione. Il contributo per partecipare all'escursione, compresa assicurazione, è di 5 euro. Il rientro a Palermo è previsto per le 17:30 circa.



Tutte le informazioni, i referenti e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell'associazione.

