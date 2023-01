Epifania a Sant'Anna

''Epifania a Sant'Anna'', tornano a Palermo le attività per famiglie e bambini

Una giornata in cui famiglie e bambini si riapproprieranno di questa piazza unica al mondo, nel cuore di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2023 - 11:35:31 Letto 734 volte

Le feste? Non sono finite, anzi. Con “Epifania a Sant’Anna” continuano fino a domenica 8 gennaio: una giornata in cui famiglie e bambini si riapproprieranno di questa piazza unica al mondo, nel cuore di Palermo.

Una iniziativa - promossa da Xinergie in collaborazione con l’associazione Culturami e altre realtà cittadine, e finanziata dal Comune di Palermo nell’ambito delle attività natalizie 2022 – che segna l’inizio un percorso dedicato ai più piccoli e ai loro accompagnatori, che si snoderà per tutto il 2023.

Domenica 8 gennaio, appuntamento nell’atrio della chiesa di Piazza Sant’Anna.

Si inizia alle 10.30 con la lettura animata de “Il cavallo e il soldato” di Gek Tessaro, seguito da uno spettacolo kamishibai, antica arte giapponese di narrazione attraverso le immagini.

In scena un soldato che vuole andare a tutti costi a fare la guerra e un cavallo che invece non ci pensa nemmeno. Una storia buffa e al tempo stesso una riflessione sull’assurdità dei conflitti in ogni luogo e in ogni tempo.

Alle 11:30, ancora spazio ai più piccoli con il laboratorio creativo esperienziale “Realizziamo un cavallo insieme”, in cui i bimbi saranno impegnati nell’attività collettiva di costruire un destriero mettendo in campo tutta la loro creatività.

Sempre alle 11.30, e ancora nell’atrio della chiesa di Piazza Sant’Anna, si terrà il laboratorio “Un villaggio per crescere”, che vedrà coinvolti in varie attività insieme genitori e figli, per rafforzare la relazione tra giovani e adulti attraverso il fare. Questa proposta educativa è stata scelta da un gruppo di esperti dei settori infanzia e famiglia.

L’ingresso è gratuito e solo con prenotazione whatsapp al numero 331/3906578

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!