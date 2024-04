concerti

Esploratore del suono, il giovane sassofonista berlinese Julius Gabriel si esibirà ai Cantieri della Zisa a Palermo

Jules Gabriel trasforma il sassofono in uno strumento a percussioni elettroacustiche, il sax soprano in uno strumento gemello dronante e il ghaita in un ibrido; o immerge le sue improvvisazioni acustiche nelle dimensioni spaziali e nelle risonanze di ogni spazio performativo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2024 - 10:42:17 Letto 871 volte

Dalla nuova scena di Berlino, arriva un giovane esploratore del suono. Che quando si esibisce, pare accedere ad un mondo altro, suo, personalissimo, solitario, esplorando confini unici, arrivando alla trascendenza e all’ipnosi. Con una pratica musicale profondamente radicata nell'improvvisazione, Julius Gabriel suona sassofono soprano, sassofono tenore e il ghaita, trae ispirazione da una vasta gamma di generi tra cui jazz, folk, classica, noise, minimalismo, drone e musica ambient. Il giovane musicista di Berlino Est - dove è nato e cresciuto - sabato (20 aprile) alle 21.30 si esibirà alla Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa, nuovo appuntamento della rassegna Prima/Vera Contemporanea di Curva Minore, nel segno di Lelio Giannetto.

Il titolo scelto per il concerto la dice già lunga sul tipo di recital: “Tales from subterranean”, racconti e paesaggi sonori ultraterreni attraverso la manipolazione elettronica. Jules Gabriel trasforma il sassofono in uno strumento a percussioni elettroacustiche, il sax soprano in uno strumento gemello dronante e il ghaita in un ibrido; o immerge le sue improvvisazioni acustiche nelle dimensioni spaziali e nelle risonanze di ogni spazio performativo.

Nato e cresciuto a Berlino Est, Gabriel ha iniziato a suonare il sassofono in tenera età nelle scuole di musica pubbliche, arricchendo in seguito la sua formazione musicale immergendosi nella vivace cultura dei club underground. Ha studiato jazz alla Folkwang University of the Arts di Essen, con corsi aggiuntivi presso l'Istituto per la musica informatica e i media elettronici. Biglietto: 10/8 euro.

PROSSIMO CONCERTO: Preceduto da una prova aperta il giorno prima, ecco il 28 aprile il primo incontro tra i Three Tsuru Origami, gruppo europeo composto da Gabriele Mitelli (cornetta, sax sopranino, voce, elettronica), gli inglesi John Edwards al contrabbasso e Mark Sanders alla batteria, e la giovane sassofonista emergente, l’argentina Camila Nebbia appena inserita in ben due liste di El Intruso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!