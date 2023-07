musica

Estate degli Amici della Musica di Palermo: il calendario

Un'occasione per scoprire piccoli e grandi tesori siciliani!

11/07/2023

L'estate degli Amici della Musica è un'occasione per scoprire piccoli e grandi tesori siciliani! Il calendario:

12 luglio ore 21, Villa Antonietta (Palermo)

Quartetto Goldberg in programma il Quartetto in Mi minore di Giuseppe Verdi e il Quartetto in Fa maggiore di Maurice Ravel.

21, 22 e 23 luglio, Villa Filangeri (Santa Flavia)

ore 10-13 visite guidate gratuite della villa, del giardino e della chiesa di Sant'Anna - prenotazione al numero 3205511364.

ore 16-19 laboratorio musicale per bambini a cura di Olga Moscato.

ore 21 concerti gratuiti: Diego Spitaleri con Piano solo (21 luglio), Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori in Vivacidade duo (22 luglio) e il Trio Quiros con America! (23 luglio).

12 agosto ore 21, Piazzetta San Giuliano (Erice)

Roberta Sava 4ET con a traditional jazz experience.

13 agosto ore 21, Piazzetta San Giuliano (Erice)

Randisi Worker Lounge Trio con classici del jazz.

14 agosto ore 21, Istituto Wigner - San Francesco (Erice)

Rita Marcotulli con piano solo.

7 settembre ore 21, Villa Antonietta (Palermo)

Arianna Art Ensemble con Mario Crispi in Le terre di Ulisse.

I biglietti per i concerti del 12 luglio e del 7 settembre hanno un costo di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto). I concerti a Villa Filangeri a Santa Flavia e ad Erice sono ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

