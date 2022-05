concerto per la pace

''Et in Terra Pax'', il concerto per la pace in Ucraina al Duomo di Monreale

Al Duomo di Monreale un concerto per la pace per il popolo ucraino. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e ''Harmonices Mundi'' insieme per un'iniziativa solidale.

"Et in Terra Pax": è il titolo del concerto di beneficenza in favore dell'Ucraina che si terrà venerdì 6 maggio alle 20:30 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Nuova a Monreale.

L'evento è organizzato dalla Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio insieme all'associazione culturale e al coro "Harmonices Mundi". A dirigere, sarà il Maestro Fabio Ciulla.

L'iniziativa di solidarietà si ispira alle parole pronunciate da Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale. Siamo chiamati ad essere portatori di speranza, operatori di pace e, stando vicini alle sofferenze delle vittime di tutte le guerre - ha detto - ad aprirci alla solidarietà e all'accoglienza dei profughi ucraini e di tutte le persone costrette a lasciare loro patria a causa di guerre, persecuzioni e calamità naturali".

I proventi della raccolta fondi, libera e volontaria, saranno devoluti alla Caritas diocesana di Monreale per alleviare le sofferenze delle famiglie ucraine ospitate nella cittadina.

