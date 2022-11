Festa dei morti

Festa dei morti alla Galleria delle Vittorie tra pupi di zucchero e cunti intrecciati

Pupi ri zuccaro e cannistri alla Galleria delle Vittorie con lo chef Giuseppe Sciurca e il ''Cestaio Matto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/10/2022 - 09:41:31 Letto 817 volte

Un’attesa che dura un anno, quella con il primo appuntamento delle feste che ci avvicinano al Natale. Con “Dolci intrecci… Pupi ri Zuccaru e Cannistri” anche la Galleria delle Vittorie si veste a festa ospitando la seconda edizione di una manifestazione durante la quale Sciurca Sicilian Chef delizierà il pubblico realizzando dal vivo i suoi famosi pupi di zucchero. Un’occasione per ammirare una tecnica tutta personale che lo vede realizzare dal vivo statuette di zucchero raffiguranti paladini, cavalieri e dame. Ma anche le sue famose Teste di Moro che mandano in visibilio chiunque.

Dalle 10 alle 20, ma probabilmente anche sino a tarda serata, di lunedì 31 Ottobre, martedì 1 e mercoledì 2 Novembre, lo chef Sciurca, accompagnato dalla sua assistente Valeria Signorino, darà priva della sua creatività realizzando dal vivo delle vere e proprie opere che si caratterizzano per le i particolari e i dettagli non comuni che lo hanno fatto conoscere veramente in tutto il mondo.

C’è, però, di più perché, durante le tre giornate, in Galleria, saranno presenti anche Claudio Romano e Rossella che, a passo di tamburo, tra gioco e realtà, intrecceranno cesti e cunti. Un evento nell’evento. Noti come “Il Cestaio Matto” anche questi due artisti riusciranno a toccare tutte le corde dell'emotività: Rossella, intrecciando i cesti con gesti antichi, riportandoci all'essenzialità della vita e dell'importanza della donna nella nostra terra; Claudio, cantanto la magia di questa narrazione che affonda nella memoria.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!