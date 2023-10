visite guidate

Festa dei morti, dal 1 al 5 novembre laboratori e visite guidate tra Orto Botanico, Salinas, Riso e Chiostro di Monreale

In occasione della festa di Ognissanti, laboratori per bambini e visite guidate alla scoperta delle realtà museali di Palermo e delle dolci tradizioni siciliane.

In occasione della festa di Ognissanti e approfittando del lungo ponte di vacanza, CoopCulture organizza laboratori per bambini e visite guidate alla scoperta delle realtà museali di Palermo e delle dolci tradizioni siciliane.

Si comincia mercoledì 1 novembre alle 11 con “I dolci frutti dell’Orto botanico”, laboratorio manuale creativo per la realizzazione di frutti di martorana". I bambini e le bambine apprenderanno l’antica tradizione della preparazione della frutta di martorana modellando e dipingendo il loro frutto di pasta di mandorle. Prima del laboratorio verrà svolta una visita didattica durante la quale i piccoli partecipanti potranno prendere ispirazione dai frutti dell’Orto per ricreare il loro dolcetto.

Il costo del laboratorio è 8 euro ed è adatto dai 4 anni.

Non è incluso il biglietto di ingresso.

Sempre all’Orto botanico, mercoledì 1 giovedì 2 novembre alle 12, invece, è prevista una visita per adulti dedicata ai “I colori dell’autunno”. Un affascinante ed interessante visita didattica tra le piante e i fiori nella magica atmosfera autunnale dell'Orto che comprende, oltre agli eleganti edifici monumentali, le diverse specie vegetali, tra cui il Ficus Magnoloide, l’albero del sapone, le mimose sensitive, il bambù gigante, il sangue di drago, e molte altre curiose e affascinati specie vegetali. Un’esperienza esclusiva e coinvolgente, che condurrà alla scoperta di questo luogo unico caratterizzato in questo periodo dagli avvolgenti colori dell’autunno.

Il costo del laboratorio è 5 euro (non è incluso il biglietto di ingresso).

In occasione dell’ingresso gratuito previsto per sabato 4 novembre per la “Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate”, CoopCulture propone presso il museo archeologico regionale Salinas e presso Palazzo Riso diverse visite guidate.

Al Salinas alle 12 e alle 17 è previsto “Alla scoperta del museo Salinas. Visita didattica al Museo Archeologico più antico della Sicilia”: il percorso di visita sarà incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo e alla nostra isola. La visita sarà svolta all'interno del piano terra del museo dove sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. Provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo. Inoltre verrà presentata la ormai nota statua proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, testimone del primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, rendendo il nostro Paese il primo d’Europa, ad aver avviato un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni.

Il costo della visita guidata è 5 euro.

A Palazzo Riso alle 17 è prevista invece la visita “Alla scoperta del museo d’arte contemporanea di Palazzo Belmonte Riso” per scoprire in particolare la nuova collezione intitolata “Percorsi di memoria" che conduce a profonde riflessioni sui temi della vita, della morte del corpo, e sul nuovo allestimento che recupera opere già in possesso del museo e che ritornano ad essere nuovamente fruibili.

Domenica 5 novembre è la prima domenica del mese e come di consueto è previsto l’ingresso gratuito nei siti regionali.

Sarà l’occasione anche per partecipare a diverse visite guidate. Al Salinas alle 11 "Alla scoperta del museo Salinas" visita per famiglie e attività creativa per bambini una visita didattica per famiglie e una attività creativa per bambini dai 5 ai 10 anni. Le famiglie saranno accompagnate da un operatore specializzato alla scoperta delle collezioni del museo più antico della Sicilia, del quale verranno narrate le varie vicende legate alle collezioni e descritti i reperti più rappresentativi legati alla mitologia greca. Al termine i più piccoli saranno coinvolti in una attività manuale creativa legata ai miti e alle antiche divinità. Il costo dell’attività è 5 euro.

Alle 11,30 è prevista la visita “Il Salinas in Grecia e il Museo dell’Acropoli a Palermo” incentrato sull’interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo e alla nostra isola. Il costo dell’attività è 5 euro.

Sempre domenica 5 novembre, alle 11 e alle 12, invece, al Duomo di Monreale è prevista la visita “Alla scoperta del Chiostro dei benedettini. Il percorso di visita sarà incentrato sulla narrazione e descrizione di quel che rimane dell’antico complesso monastico dei monaci benedettini, annesso alla cattedrale voluto da Re Guglielmo II. Del suggestivo chiostro, caratterizzato da un particolare colonnato ornato con archi ogivali e decorazioni in pietra lavica, saranno analizzati alcuni dei più belli e suggestivi capitelli riccamente scolpiti con scene bibliche, scene legate ai bestiari medioevali e alle attività quotidiane legate al ciclo delle stagioni. Particolare attenzione verrà anche rivolta al meraviglioso giardino che ricrea un piccolo paradiso.

Il biglietto costa 5 euro.

