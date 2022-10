Festa dei Morti

Festa dei Morti, quattro giornate dedicate ai più piccoli e alle famiglie alla Casa Sant'Anna di Baida

Da domenica a mercoledì 2 novembre, alla Casa Sant'Anna di piazza Baida, a Palermo, in programma quattro giornate dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

Canti, giochi, creatività, cine-cartoon, ma anche spettacoli, magia, lezioni di cucina, gara di lanterne di zucca, pupe di zucchero e sfilate di santi per mettere a confronto due tradizioni: la Festa dei Morti e Halloween.

Da domenica a mercoledì 2 novembre, alla Casa Sant’Anna di piazza Baida, a Palermo, in programma quattro giornate dedicate ai più piccoli e alle famiglie, che potranno così condividere tanti momenti di svago e non solo. Si tratta della prima Festa dei Morti organizzata dall’associazione culturale Immagininaria in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna e in partnership con le associazioni Ziggurat, In Mare ed Elios.

Tutte le iniziative si terranno tra Casa Sant’Anna (struttura immersa nel verde dotata di un ampio giardino) e il piccolo borgo di Baida e la sua chiesa, San Giovanni Battista, dove saranno anche celebrate le messe.

Il via alle iniziative per bambini e bambine domenica mattina, alle ore 11.30, con canti d’autunno, caccia alle castagne e laboratori di cucina. Il clou nelle due giornate successive.

Lunedì dalle ore 15.00 è in programma “Festa dei morti VS Halloween – due tradizioni a confronto”: i bambini saranno invitati a travestirsi da santi, streghe e stregoni, mentre fra Giuseppe racconterà storia e tradizione della Festa dei Morti e di Ognissanti e gli animatori coinvolgeranno i bambini in una Gara di Lanterne di Zucca, nella ricerca del “Dolcetto o scherzetto!“. Ed infine in uno spettacolo di Magia e Bolle “Il Vampiro Pasticcione”.

Martedì 2 pomeriggio, alle ore 15.30, da piazza Baida partirà invece La Marcia dei Santi. A chiudere la giornata il torneo di calcetto e la cena sociale, dove ognuno porterà qualcosa da mangiare e da condividere con gli altri.

Lunedì e mercoledì mattina, sarà attivo il servizio di baby e junior parking con varie divertenti iniziative a tema.

Domenica, lunedì e martedì Casa Sant’Anna offrirà alle famiglie che vorranno godere delle sue rilassanti atmosfere la possibilità di pranzare nella struttura.

