Festa della Befana 2020, gli eventi da non perdere a Palermo

Proseguono a Palermo gli spettacoli e le attivitÓ culturali patrocinate del Comune di Palermo per questi ultimi giorni di festivitÓ.

Proseguono a Palermo gli spettacoli e le attività culturali patrocinate del Comune di Palermo per questi ultimi giorni di festività.

04 gennaio 2020

Centro Padre Nostro - “ 101 - Fermata a Richiesta: Brancaccio, Speciale Natale ” che si terrà il 04/01/2020 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 a bordo del bus 101 nel quartiere Brancaccio;

Associazione Talita Kum - Concerto Orchestra e Coro “Quattrocanti” che si terrà il 04/01/2020 ore 18:00, nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria;



Associazione Formedonda - Mystikòs - Mario Bajardi , che si terrà il 4 gennaio, alle ore 21:15, all’Oratorio di Santa Maria del Piliere;



Associazione Cias La Guilla - Da Capo a Capo che si terrà dal 04/01/2020 al 05/01/2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e il 05 gennaio dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso il quartiere Capo;



Associazione Nuova Palermo - La ballata di Natale che si terrà Il 04/01/2020, alle ore 16:00, presso Ospedale Cervello - pad. A - Reparto Pediatria;



Ciss Coop Internazionale - Befana Circus a Sant’Erasmo che si terrà Il 04/01/2020, alle ore 10:30 dal Foro Italico - Porta Felice partirà la parata delle arti di strada della Befana Circus a Sant’Erasmo che si concluderà al Porticciolo di Sant’Erasmo.



Associazione Tesori nascosti - BUS...SA...la Befana - Aspettando la Befana che si terrà Il 04/01/2020, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dalle ore 10 del mattino fino alle 15,30;



Associazione Musicamente, "Il Natale come momento di ritrovo e come ritrovarsi: le acque di mezzo” che si terrà Il 04/01/2019 alle ore 21:00, presso il Teatro Sant’Eugenio Papa;



Associazione Kleis – Il Cunto di Natale di Salvo Piparo che si terrà dal 04 al 06 gennaio 2020 presso l’Ismett – Civico;



Associazione Musicall – Rock around Christmas , che si terrà dal 04 gennaio 2020 alle ore 21.30 presso il Teatro Jolly.



5 gennaio 2020



Associazione Officina dell’arte – “Balcoscenico” , che si terrà il 5 e il 6 gennaio, rispettivamente alle ore 19.30 e ore 11.00 dai balconi del monastero di Santa Caterina in Via Vittorio Emanuele, di fronte la chiesa di San Matteo al Cassaro.



Ciss Coop Internazionale - I Sansoni - Befana Circus a Sant’Erasmo , che si terrà il 05/01/2020 ore 20:30 presso La Casa della Cooperazione (a Palermo, in via Ponte di Mare 45/47);



Associazione Zanzibar eventi - Note di Natale che si terrà domenica 5 gennaio, alle ore 21.00, presso la Parrocchia Annunciazione del Signore - 4° Circoscrizione - si terrà il concerto “Note di Natale” di e con Massimo Minutella e la Lab Orchestra;



Associazione Azione Musica - Palermo Spiritual Ensemble , che si terrà 05/01/2020 Il giorno 05/01/2020, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco Via Messina Marine 259;



Associazione Musicamente Il Natale come momento di ritrovo e come ritrovarsi: le acque di mezzo” che si terrà il 05/01/2020 ore 18:00 presso l’Auditorium Rai;



Associazione Qui - CRIsPeace che si terrà 05 gennaio, alle ore 20:00, a Messina Marine,15, si terrà lo spettacolo di animazione musicale itinerante “CRIsPeace”;



Associazione Alf Leila – World’s Christmas che si terrà dal 05/01/2020 al 06/01/2020 dalle ore 15.30 alle ore 21.00, presso la piazza Danisinni;

Atmosfera Blu – Natale con Gioia della durata di circa 90 minuti, si terrà il 5 gennaio 2020 presso Chiesa S. Giuseppe Cafasso;

6 gennaio 2020



Associazione Officina dell’arte – “Balcoscenico” , che si terrà il 6 gennaio alle ore 11.00 dai balconi del monastero di Santa Caterina in Via Vittorio Emanuele, di fronte la chiesa di San Matteo al Cassaro.



Associazione Qui - CRIsPeace che si terrà il 06 gennaio, alle ore 18:00, a Piazza Sant’Antonino si terrà lo spettacolo di animazione musicale itinerante “CRIsPeace”;



Associazione Arte senza fine - Natale è...la Vita buona - Voci dal silenzio che si terrà il 6 gennaio, a Villa Adriana, Museo Sicilia Isola dei Tesori sarà proiettato il docu-Film “Voci dal silenzio”;

