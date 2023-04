eventi 25 aprile a Palermo

Festa della Liberazione, cosa fare il 25 aprile a Palermo

Sono diversi gli eventi in programma in Sicilia in occasione della Festa della Liberazione. Tra cortei e commemorazioni, sagre ed eventi culturali.

Alle 10:00, a Palermo, partirà il corteo della pace, che da via Libertà e via Ruggero Settimo si concluderà davanti al teatro Massimo.

Sarà proprio martedì 25 aprile l'ultimo giorno della Festa di Primavera in

A Villa Filippina a Palermo, si festeggia l'ultimo giorno della Festa di Primavera tra musica e street food. Da non perdere gli eventi nel Parco Villa Tasca, che per l'occasione apre le porte della sua oasi dedicata ai più piccoli.

Mentre a Cerda, nel palermitano, in concomitanza della 41esima dell'edizione della Sagra del carciofo spinoso, si conclude il 25 aprile, tra musica dal vivo, show cooking e spettacoli di cabaret.

Nel centro storico di Palermo invece si terrà l'Hop Hop Market, dedicato alla Festa della Liberazione. Passeggiando tra i vicoli della città ci si potrà imbattere lungo il Cassaro nella Via dei Librai, una vera e propria biblioteca a cielo aperto.

Da non perdere poi le mostre, da quella dedicata al mondo LEGO nel Loggiato di San Bartolomeo, fino a Palazzo Reale, dove avrà luogo la mostra di Omar Hassan, simbolo dell'integrazione tra la cultura egiziana e quella italiana.

Visite ai musei gratuitamente, infatti, il 25 aprile potrebbe essere un'occasione per recarsi in uno dei 14 parchi archeologici presenti in tutta la Sicilia. Previste visite guidate al Museo Salinas, all'orto Botanico e al Palazzo Steri.

