Fudda Fest

Fudda Fest, una celebrazione di Gusto e Cultura Siciliana a Palermo

Un evento dedicato a promuovere la cultura enogastronomica e artistica siciliana.

18/10/2023

Dal 26 al 29 ottobre, Palermo diventa il palcoscenico di un'esperienza culinaria e culturale straordinaria con il Fudda Fest, un evento dedicato a promuovere la cultura enogastronomica e artistica siciliana. Questo evento è il risultato dell'appassionato impegno di un gruppo di giovani determinati a celebrare le radici e le tradizioni della Sicilia.

Il focus della manifestazione sarà a Piazza Camilleri, in via Amari all'altezza della Camera di Commercio di Palermo.

Il Programma prevede:

Giovedì 26 ottobre

La manifestazione inizia alle 10:00 con visite guidate allo stabilimento Tutone, famoso per il suo storico anice, e al Teatro dei Pupi Cuticchio. Nel Village enogastronomico, gli ospiti potranno degustare una vasta gamma di prelibatezze, tra cui birre artigianali, sfincione con l'antica ricetta bagherese, panini con porchetta, mortadella, salsiccia e hamburger di suino nero dei Nebrodi, pane con panelle, crocchette e milza, polpette di carne di cavallo, biscotti e bibite tipiche siciliane. Una novità eccezionale è il "Provolo," un panino con cotoletta di provola dei Nebrodi. Gli ospiti potranno anche assaporare arrosticini, asado, arancine gourmet, amaro alla birra, prodotti a base di tartufo siciliano, conserve e confetture, insieme a bubbles waffle con gelato e granite artigianali. Inoltre, sono previsti prodotti senza glutine per rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti. Artisti di strada intratterranno il pubblico con spettacoli itineranti, mentre i più piccoli potranno godere di una zona truccabimbi, previa prenotazione, e della distribuzione gratuita di erbe aromatiche madonite a cura di Idimed. Non mancherà una masterclass sull'aperitivo siciliano Tutone abbinato a formaggi artigianali presso il caseificio urbano di via Vittorio Emanuele, CheeseLab.

Venerdì 27 ottobre

Il programma prosegue con le quotidiane visite guidate allo stabilimento Tutone e al Teatro dei Pupi Cuticchio, insieme a un rinnovato trionfo di gusto al Village. Nel pomeriggio, alle 14.30, i visitatori potranno partecipare a un entusiasmante walking tour a cura di Cassata Travel, un'occasione per scoprire i segreti di Palermo attraverso una passeggiata guidata da una guida turistica autorizzata. Alle 17.30 è prevista una masterclass sulla birra artigianale del Birrificio Li Patarnosci presso Biga-Genio & Farina di via Amari e alle 18.00 uno show cooking sui formaggi siciliani presso il caseificio urbano CheeseLab.

Sabato 28 ottobre

Ancora visite guidate allo stabilimento Tutone e al Teatro dei Pupi, con il Village enogastronomico animato da una street band itinerante. Sarà anche possibile partecipare a un truccabimbi e a masterclass sui vini biologici e biodinamici abbinati a formaggi siciliani a cura di Stefania Lena enologa di Abbazia Santa Anastasia presso CheeseLab, oltre a un'altra dedicata alla birra artigianale di Terre a Sud Est presso Biga-Genio&Farina.

Domenica 29 ottobre

La manifestazione si conclude con un'ultima giornata di sapore e cultura, comprendente - oltre al village enogastronomico - due masterclass sulla birra artigianale del birrificio del Genio una presso Biga-Genio&Farina con abbinamenti di pizza e un’altra presso CheeseLab con abbinamenti di formaggi siciliani.

Il FUDDA FEST è un'iniziativa organizzata con passione dall'Associazione Baz’Art Sicilia, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, dedicata a valorizzare le tradizioni locali e promuovere il patrimonio enogastronomico e artistico siciliano.

Gli orari del Village a Piazza Camilleri saranno:

giovedì 26 ottobre 10.00 - 00.30

venerdì 27 ottobre 10.00 - 00.30

sabato 28 ottobre 17.00 - 00.30

domenica 29 ottobre 10.00 - 00.30

Questo evento rappresenta un'opportunità straordinaria per scoprire la ricchezza culinaria e culturale della Sicilia, in un'atmosfera festosa e coinvolgente. L'accesso al Village enogastronomico è gratuito, mentre la consumazione è facoltativa e a pagamento direttamente agli stand. La degustazione delle bibite è consentita attraverso l’uso del bicchiere ufficiale “Fudda Fest”, disponibile al costo di €3,00 alle casse e riutilizzabile per tutta la durata dell'evento ma anche al Cefalù Beer Fest 2024, un piccolo gesto per aiutare l’ambiente riducendo la dispersione di plastica durante le manifestazioni.Le attività gratuite o con contributo possono essere prenotate tramite il link fuddafest.eventbrite.it.

Unitevi al Fudda Fest per un weekend straordinario che celebra il gusto, la cultura e l'arte della Sicilia!

