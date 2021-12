Giuseppe Urso e Orazio Maugeri alla Galleria delle Vittorie, con la raffinatezza del jazz e melodie di grande atmosfera

musica

Giuseppe Urso e Orazio Maugeri, sabato 4 Dicembre alla Galleria delle Vittorie, con la raffinatezza del jazz e melodie di grande atmosfera.

Appuntamento con la raffinatezza del jazz, songs e originals di grande atmosfera, rilette e offerte al pubblico per trasportarlo in luoghi e tempi lontani.

I protagonisti della serata in programma dalle 20 alle 23 di sabato 4 dicembre, alla Galleria delle Vittorie, saranno Giuseppe Urso (Piano) e Orazio Maugeri (sax), pronti a regalare emozioni a fiori di pelle.

Entrambi docenti ordinari ai Corsi Jazz del Conservatorio A.Scarlatti di Palermo, nel corso della loro carriera Urso e Maugeri hanno collaborato con musicisti di fama mondiale, registrando per etichette come la ECM e la Da Vinci Publishing. Numerose le tournée in Italia e all’estero, così come le incisioni discografiche di rilievo da menzionare.

