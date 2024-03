Opera dei pupi

Gli spettacoli dei pupi, al Museo delle Marionette va in scena la ''Storia dei paladini di Francia'' di Giusto Lo Dico

Preparatevi a vedere irrompere sul palco Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tantissimi altri personaggi, che insieme a voi vivranno prodigi e innamoramenti, duelli, e battaglie, scambi di persona, viaggi misteriosi!

Una magia che si ripete ogni giorno, che sa accogliere grandi e bambini e che non smette di stupire con il suo patrimonio immenso di storie, racconti, personaggi, colpi di scena. Un bagaglio fatto di antica sapienza, che per non essere dimenticato ha bisogno di essere vivo, partecipato, condiviso.

In scena, ecco gli spettacoli quotidiani di opera dei pupi ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17 in Sala teatro con episodi tratti dall’intramontabile Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico.

Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto).

