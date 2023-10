Halloween

Halloween a Palermo, aspettando dolcetto o scherzetto e pupe di zucchero a Villa Filippina

Al Parco Villa Filippina per un intero weekend si rende omaggio alle ricorrenze di fine ottobre: Halloween e la Festa dei Morti, tra artigianato, street food e laboratori tematici per bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2023 - 16:30:42 Letto 866 volte

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 9.00 fino a chiusura, villa Filippina si colora di vivaci appuntamenti tematici dedicati ad Halloween e alla festa dei Morti: laboratori, gonfiabili, mostre artigiane, coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie.

Si comincia sabato 28 ottobre alle ore 9.00, quando accanto al consueto appuntamento dei "Contadini in Villa" dedicato ai prodotti esclusivamente made in Sicily, ci sarà spazio per una variegata esposizione di opere e mestieri artigianali di Creart Eventi, nel segno delle più tradizionali fiere dei Morti, dove il gusto per il bello si abbina alla ricerca di qualità e alla cura del dettaglio, in prodotti unici e originali.

Una due giorni tra i colori e i profumi dell'autunno in cui anche i più piccoli potranno divertirsi: accanto alla mostra mercato, ci sarà la consueta Area Gonfiabili e i laboratori tematici di Creart Eventi, con creazioni a tema Halloween, tra giochi e travestimenti.

Il weekend di eventi vedrà anche tutte le prelibatezze di Monsù, l’area ristoro della villa, con le tradizionali muffolette palermitane, il menù di street food e la grigliata di carne, mentre si darà spazio anche alla musica con un concerto live sabato sera e il dj set domenica.

INGRESSO LIBERO

ORARI E GIORNI:

Sabato 28 ottobre ore 9-24

Domenica 29 ottobre ore 9 -22

LABORATORI BIMBI

Sabato 28 e domenica 29 ottobre ore 9-20

