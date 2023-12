spettacolo musicale

''I sogni son desideri - il concerto'', arriva la magia dei classici Disney al Teatro Golden di Palermo

Sarà un viaggio nel mondo Disney che farà tornare tutti bambini, uno spettacolo per le famiglie con i celebri brani dei cartoni animati come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2023 - 00:02:00 Letto 837 volte

Se i sogni son desideri uno al Teatro Golden di Palermo si avvererà. I 20, 21 e 22 dicembre 2023, saranno tre giorni di grande spettacolo, con “I sogni son desideri - il concerto”, organizzato da Rain Produzione con la direzione artistica di Mirko Ciulla. Dopo il successo delle passate edizioni, torna a grande richiesta per il nono anno, lo spettacolo più amato in città. Sarà un viaggio tra le musiche dei classici cartoon di Walt Disney.



Mercoledì 20 dicembre alle ore 17:00, giovedì 21 dicembre alle ore 21:00 e venerdì 22 dicembre alle 17:00 al Teatro Golden (via Terrasanta, 60) il pubblico dovrà prepararsi a sorprese live in un’atmosfera magica. Sarà un viaggio nel mondo Disney che farà tornare tutti bambini, uno spettacolo per le famiglie con i celebri brani dei cartoni animati come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Frozen, La Sirenetta, Coco e tanti altri.



Lo spettacolo si trasformerà in una magica favola, che porterà gli spettatori in un luogo dove sognare è ancora possibile. Tra musica, canto e narrazione, sullo sfondo saranno proiettate le immagini originali dei cartoni. Tutti i brani, rivisitati e arrangiati, in un’inedita e imperdibile versione, saranno eseguiti dal vivo.



Un cast sul palco di 30 artisti, tra cantanti attori, ballerini e musicisti con particolare attenzione ai costumi, alle scenografie, ma anche coreografie spettacolari, continui cambi scena, luci ed effetti speciali. Un’avventura carica di emozioni attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney. Lo show in omaggio al grande cinema Disney, con voci, musiche, corpo di ballo e narrazioni incanterà il pubblico di tutte le età.



All’interno del teatro anche un angolo allestito dove i bambini potranno farsi fotografare con i personaggi protagonisti dello spettacolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!