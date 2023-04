teatro

''Il Fantastico Mondo di Sara'', lo spettacolo per bambini al Re Mida

L'importanza dell'immaginazione e dell'amicizia nell'era della tecnologia. La piccola Sara, al tablet e al cellulare, preferisce la fantasia.

L’importanza dell’immaginazione e dell’amicizia nell’era della tecnologia. La piccola Sara, a tablet, pc e cellulari, preferisce la fantasia. Si torna, allora, al tempo in cui i dispositivi mobili non esistevano, quando si sognava di essere una principessa dai lunghi capelli sui quali potersi arrampicare, un astronauta pronto ad approdare sulla Luna o una maestra impaziente di insegnare ai più piccoli. Tutto merito della fantasia. La piccola Sara è così: uno dei suoi passatempi preferiti, infatti, è proprio trasformare, con la sua esuberante fantasia, mille oggetti in cose nuove per divertirsi ed emozionarsi.

Al Re Mida - Casa Cultura, in via Filippo Angelitti, 32, a Palermo, arriva "Il Fantastico Mondo di Sara". L’appuntamento è sabato 29 aprile, alle 17.30, con il nuovo spettacolo per bambini della Compagnia Teatrale Meraviglioso.

“Sara è una bimba che adora inventare sempre modi diversi per giocare, soprattutto quando lo fa con il suo adorato papà – racconta il direttore artistico, Orazio Bottiglieri -. Un dolce racconto che ha l'obiettivo di far scoprire, ai piccoli in sala, la magia del teatro e del sognare, la bellezza dei giochi semplici, reali, tangibili. Quelli che c'erano un tempo, quando non esisteva un’invadente ed eccessiva tecnologia. Vogliamo sottolineare la forza dell'immaginazione e l'importanza inestimabile dell'amicizia”.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro; 6 euro, invece, il ridotto.

Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204

