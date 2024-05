danza

'Ima Koko Watashi'', danza e improvvisazione ai Cantieri culturali alla Zisa

Ima Koko Watashi - dal giapponese: ''Sono qui adesso'' - Ŕ uno spettacolo Ŕ destinato a scomparire dal luogo in cui si svolge. ╚ fatto di momenti, ognuno dei quali Ŕ irripetibile, fugace e inafferrabile, come la danza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2024 - 11:07:02 Letto 888 volte

Ima Koko Watashi [sono qui adesso]. E sono pronto a muovermi, roteare, balzare, accovacciarmi, sedermi, alzarmi, abbracciare e stringere. Una danza che nasce dal corpo, ovvio, ma che si fa spazio e usa l’improvvisazione come mezzo. Non c’è ripetitività, non si segue un canovaccio: qui e ora, poi nulla. Ima Koko Watashi - dal giapponese: “Sono qui adesso” - è uno spettacolo è destinato a scomparire dal luogo in cui si svolge. È fatto di momenti, ognuno dei quali è irripetibile, fugace e inafferrabile, come la danza. È l'idea che sta alla base della performance ideata da Chikako Kaido e da Tetsu Saitoh in programma domani sera (4 maggio) alle 21.30 alla Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4) terzultimo appuntamento della rassegna Prima/Vera Contemporanea di Curva Minore, diretta da Valeria Cuffaro. Un unico progetto crossmediale che indaga le infinite possibilità di linguaggio nel segno del suo creatore, Lelio Giannetto.

Dopo aver calcato i palchi dei teatri di Düsseldorf, Wuppertal, Colonia, Liegi, Bruxelles e Tokyo, il progetto ideato da Chikako Kaido e da Tetsu Saitoh, accoglie i musicisti Davide Campisi (IT) alle percussioni e Gunda Gottschalk (DE) al violino che accompagnano i danzatori Antonio Stella (IT), Kristin Schuster (DE), Jascha Viehstädt (DE) e Chikako Kaido (JPN). Biglietto: 10/8 euro.

PROSSIMO CONCERTO: Fred Frith (chitarra) e Gabby Fluke-Mogul (violino) terranno un importante workshop (ci sono ancora pochissimi posti) dal 16 al 18 maggio; “Sanity”, il loro concerto è in programma il 18 maggio, alle 21.30 e alle 22.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!