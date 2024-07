spettacolo comico

''In Sicilia comanda la donna'', a Sanlorenzo Mercato lo spettacolo comico di Stefano Piazza

Lp spettacolo ''In Sicilia comanda la donna'' esplora con spirito dissacrante uno degli stereotipi pił radicati della cultura siciliana. Piazza, con il suo inconfondibile stile, guida il pubblico attraverso un viaggio esilarante nei luoghi comuni che vedono l'uomo siciliano come figura dominante e gelosa all'interno del rapporto di coppia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2024 - 11:21:53 Letto 803 volte

Sanlorenzo Mercato è lieto di annunciare una serata all'insegna della risata e della riflessione con il comico siciliano Stefano Piazza, tra i più acclamati attori del panorama comico italiano. Piazza, noto per la sua capacità di affrontare temi sociali e di costume con umorismo e ironia, porterà in scena il suo spettacolo "In Sicilia comanda la donna" il prossimo 17 luglio alle ore 21.30, nello splendido scenario del giardino di Sanlorenzo Mercato

Stefano Piazza è un vero fenomeno nel mondo della comicità contemporanea, grazie alla sua attività sul web dove realizza video umoristici e satirici che riescono a trattare argomenti complessi con semplicità e grande simpatia. I suoi sketch, spesso virali, toccano corde profonde della vita quotidiana e mettono in luce le contraddizioni della società moderna.

Il suo spettacolo "In Sicilia comanda la donna" esplora con spirito dissacrante uno degli stereotipi più radicati della cultura siciliana. Piazza, con il suo inconfondibile stile, guida il pubblico attraverso un viaggio esilarante nei luoghi comuni che vedono l'uomo siciliano come figura dominante e gelosa all'interno del rapporto di coppia. Tuttavia, lo spettacolo svela una verità nascosta: nella quotidianità, sono spesso le donne a dimostrare una forza e un'influenza superiori, capovolgendo l'immagine tradizionale del maschio siciliano tutto d'un pezzo.

"In Sicilia comanda la donna" non è solo uno spettacolo comico, ma un vero e proprio laboratorio di riflessione sui ruoli di genere e sulle dinamiche di potere all'interno delle relazioni. Piazza, con la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di farlo ridere, riesce a stimolare una discussione più ampia su chi realmente detiene il comando nelle famiglie e nella società.

La serata promette di essere un'occasione unica per ridere di cuore e, al contempo, riflettere su temi di grande attualità e interesse. L’appuntamento con Stefano Piazza e il suo spettacolo "In Sicilia comanda la donna" è al Sanlorenzo Mercato, un luogo che continua a distinguersi per la sua capacità di offrire eventi culturali di alta qualità.

Cantine Colomba Bianca, A29, Olioprimo Amore, Forst, Palestre Body Studio e Italrat sono orgogliosi di supportare questa iniziativa, contribuendo a fare di "Stella a Sanlorenzo" un appuntamento imperdibile per l'estate 2024.

