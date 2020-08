musica

''La musica racconta l'immagine'', a Selinunte omaggio a Fellini

Un omaggio a Federico Fellini nello scenario del Parco archeologico di Selinunte con ''La musica racconta l'immagine''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/08/2020 - 00:03:38 Letto 498 volte

Un omaggio a Federico Fellini nello scenario del Parco archeologico di Selinunte con "La musica racconta l'immagine" un concerto presentato dall'Associazione Roma Sinfonietta, storica orchestra di Ennio Morricone, in occasione del centenario dalla nascita del grande regista, con musiche originali di Nino Rota, che andrà in scena mercoledì 26 agosto alle 21. Il concerto, un grande evento in esclusiva ed unica data per la Sicilia, rientra tra le grandi iniziative di valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria.

Intanto già a partire da ieri 24 agosto e fino al 28 novembre si svolgeranno i "Laboratori permanenti delle arti e delle scienze" con visite a cantiere aperto, attività di raccolta, produzione e divulgazione delle attività legate alle colture antiche la cui programmazione potrà essere seguita attraverso la pagina ufficiale Fb del Parco. Da domani 25 agosto inoltre il Parco di Selinunte inaugura con "Prometeo" performance a cura dell'Associazione culturale Lauros di Gino Caudai, con l'adattamento e regia di Patrick Rossi Gastaldi, "Crepuscoli al Selinus", ciclo di opere, spettacoli e musica, realizzati con lo scopo di far conoscere anche i nuovi percorsi e gli spazi museali del Parco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!