Laboratori bambini, sabato all'Orto botanico e domenica al Salinas per ''Tutte le storie portano al museo''

Un laboratorio di orticultura e uno dedicato alla mitologia greca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2023 - 09:21:00 Letto 757 volte

Un laboratorio di orticultura e uno dedicato alla mitologia greca. Per la quarta edizione della rassegna dai bambini “Tutte le storie portano al museo” a cura di CoopCulture, Libreria Dudi, OrtoCapovolto e Le Giuggiole, sabato 2 dicembre alle 16:30 all'Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo “Da aglio nasce aglio” laboratorio di orticultura creativa per imparare a coltivare a partire dagli scarti alimentari. Per bambine e bambini da 3 anni in su. Attività a cura di Orto Capovolto.

Domenica 3 dicembre alle 11, invece, al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas "Mitici eroi", visita gioco alla scoperta delle divinità dell’antica Grecia, per bambine e bambini da 5 a 10 anni.

Il biglietto delle singole attività costa 10 euro.

Fonte: CoopCulture

Fonte Immagine: Wikipedia

