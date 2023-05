Laboratori bambini

Laboratori bambini, speciale Zagara di Primavera all'Orto Botanico

Un calendario di iniziative per bambini e per adulti pensate per ''Zagara di primavera'', mostra mercato dedicata al giardinaggio e al florovivaismo specializzato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2023 - 00:16:04 Letto 716 volte

Un calendario di iniziative per bambini e per adulti pensate per “Zagara di primavera”, mostra mercato dedicata al giardinaggio e al florovivaismo specializzato, prevista il prossimo weekend all’Orto Botanico di Palermo. “Tutte le storie portano al museo” a cura di CoopCulture, Libreria Dudi e OrtoCapovolto per i bambini e "Orto in fiore" a cura di CoopCulture per gli adulti per scoprire un inedito Orto botanico.

La rassegna “Tutte le storie portano al museo” prevede venerdì 19 maggio alle 17 una “Caccia al tes'Orto”, un'avvincente e divertente caccia al tesoro a cura di CoopCulture all'interno del suggestivo Orto Botanico di Palermo, alla scoperta degli angoli più belli di questo meraviglioso e immenso giardino (la caccia a tesoro si replica domenica alle ore 11). Sabato 20 maggio doppio appuntamento. Alle 11 c’è “Dipingiamo con la natura”, laboratorio di pittura con l'uso di materiali naturali e strumenti ricavati da frutti e ortaggi a cura di CoopCulture(dai 3 anni) e alle 17 con “Be a Bee”, laboratorio pratico-creativo per la realizzazione di BeeHotel e casette perinsetti impollinatori, per celebrare insieme la giornata mondiale delle api. A cura di Orto Capovolto. (Bimbi 5 +)

