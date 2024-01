concerti di natale

L'Orchestra di fiati FeBaSi chiude la rassegna di concerti ''Natale a Palermo'' a San Domenico

La rassegna di concerti Natale a Palermo chiude nel segno di Gershwin: domani (6 gennaio) l'Orchestra di fiati FeBaSi a San Domenico.

05/01/2024

Tradizione rispettata, nel segno di Gershwin: la XV edizione di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti organizzata dai club service della città, si chiuderà domani (6 gennaio) alle 19.30 nel Pantheon di Palermo, la Chiesa di San Domenico.

Appuntamenti strapieni di pubblico, tanti in attesa fuori dalla chiese, la maggioranza dei concerti sold out: mai come quest’anno la rassegna promossa dal Rotary Club Palermo Est e organizzata con Rotary, Lions, Inner Wheel, è stata veramente vincente. E ora la chiusura, come da tradizione, per l’Epifania con protagonista la già apprezzata Orchestra di fiati trapanese Fe.Ba.Si, sul cui podio si alterneranno Rosario Rosa e Nicolò Scavone, solista al piano il compositore Franco Foderà che ha riarrangiato vari medley da composizioni di Gershwin, temi da Rhapsody in Blue e Un Americano a Parigi.

E’ l’orchestra rappresentativa delle bande affiliate alla Fe.Ba.Si. (Federazione Bande Siciliane), formata quasi esclusivamente da giovani talenti diplomati o che frequentano gli ultimi anni del Conservatorio, già vincitori di concorsi nazionali e internazionali, provenienti da diversi comuni della provincia trapanese. Sono tutti giovani talenti che fanno parte di orchestre blasonate, vincitori di concorsi nazionali e internazionali.

Al fianco del Rotary Club Palermo Est ci sono sempre Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, FAMP, Ex allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. L’ingresso è sempre libero.

PROGRAMMA

S. Reineke: Merry Christmas, everyone (brano di ispirazione natalizia)

G. Gershwin (medley): Rhapsody in Blue; The Man I Love; I got Rhythm; Summertime; Oh, Lady be good.

G. Gershwin: Rhapsody in Blue

G. Gershwin: Variations on “I got rhythm”

G. Gershwin: Un americano a Parigi – Poema sinfonico

