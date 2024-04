Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello al Teatro di Verdura di Palermo con lo spettacolo ''Vasame - L'amore è rivoluzionario''

concerti

Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello al Teatro di Verdura di Palermo con lo spettacolo ''Vasame - L'amore č rivoluzionario''

Con Vasame, titolo di una bellissima canzone di Enzo Gragnaniello il cui sottotitolo recita ''l'amore č rivoluzionario'', i due Artisti pongono l'accento sull'importanza dell'amore universale come scintilla di vita, di bene, di passione. In un mondo in cui ci imbattiamo troppo spesso in violenza, guerre, egoismi, parlare d'amore sembra essere divenuto un atto rivoluzionario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2024 - 10:26:08 Letto 795 volte

La Patagonia Pictures dedica una serata della Stagione Estiva 2024 del Teatro di Verdura di Palermo, all’importanza dell’amore, portando in scena lo spettacolo “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, con la frizzante Marisa Laurito e il Maestro Enzo Gragnaniello, Venerdì 30 Agosto ore 21:30.

E’ radicata e condivisa l’idea per cui il sentimento dell’Amore, in ogni sua forma e manifestazione, scandisce la vita di ognuno di noi.

Con Vasame, titolo di una bellissima canzone di Enzo Gragnaniello il cui sottotitolo recita “l’amore è rivoluzionario”, i due Artisti pongono l’accento sull’importanza dell’amore universale come scintilla di vita, di bene, di passione. In un mondo in cui ci imbattiamo troppo spesso in violenza, guerre, egoismi, parlare d’amore sembra essere divenuto un atto rivoluzionario. Ed è proprio questo l’argomento che i due importanti protagonisti della scena italiana declinano in musica, parole, versi, poesia, senza farsi mancare quel pizzico di ironia e divertimento che li contraddistinguono.

L’Attrice Marisa Laurito canta e recita “l’ammore”, nelle sue tenere, struggenti e divertenti sfaccettature, attraverso poesie, monologhi, storie d’amore e racconti di vita di grandi autori. Questo meraviglioso quadro dipinto dall’Attrice è accompagnato da una musica originaria, atavica e istintiva, che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere. L’atmosfera magica che si riesce a creare miscelando una voce intensa e graffiante ad una musica che spazia dalle antiche origini napoletane a quelle africane, con accenni di melodie più che suggestive, fa da sfondo all’invito che l’Attrice Marisa Laurito ed il Maestro Enzo Gragnaniello vogliono trasmettere al pubblico: un invito al sentimento più semplice, ma allo stesso tempo complesso, di tutti: l’amore come chiave del mondo.

Insieme a loro saranno sul palco tre bravissimi musicisti: Pietro Gallo alla Mandolina, Erasmo Petringa al Violoncello e Marco Caligiuri alle Percussioni.

Marisa Laurito è una poliedrica artista italiana, nata a Napoli, città che le ha permesso di respirare il teatro nelle strade da quando era in fasce, come lei stessa afferma. E’ proprio per questa ragione, probabilmente, che già all’età di otto anni, decise che avrebbe fatto l’attrice. Marisa Laurito entrò in arte giovanissima, come attrice insieme ad Eduardo DE Filippo, con cui ha debuttato in “Le bugie con le gambe lunghe, arrivando poi a firmare il primo contratto all’età di 21 anni. La popolarità e il meritato successo bussano alla porta solo dopo i trent’anni, grazie alla televisione e a Renzo Arbore, che nel 1985 la vuole nel cast di Quelli della notte insieme a molti volti nuovi destinati a un roseo futuro. La sua carriera spicca così il volo: tante trasmissioni e, nell’autunno 1987, lo show di punta della RAI, Fantastico, chiamata a sé dall’imprevedibile padrone di casa Adriano Celentano.

Come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo del 1989, con la canzone pop-demenziale Il babà è una cosa seria, piazzatasi al dodicesimo posto nella classifica finale. Le sue esibizioni sul palco dell'Ariston sono ricordate anche per i suoi abiti da sera piuttosto voluminosi e appariscenti.

Il successo televisivo è culminato nel 1989 con la vittoria del Telegatto come "personaggio televisivo femminile dell'anno".

Nel decennio 2010 – 2020 si è dedicata al Teatro e alla Televisione, annoverando numerosi successi come “Baciati dall’amore”, nel 2011.

Nel 2020 è stata scelta come direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli per il triennio 2020-2022. Nel 2021 è nel cast del film I fratelli De Filippo, diretto da Sergio Rubini e distribuito nelle sale il 13 dicembre.

Nell'autunno 2022 è stata co-protagonista della seconda stagione della fiction di Rai 1 Mina Settembre, a fianco di Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Christiane Filangieri.

Nel febbraio del 2023 è protagonista, in sostituzione di Orietta Berti, della seconda edizione del docu-reality Quelle brave ragazze, accanto a Mara Maionchi e Sandra Milo in onda su Sky Uno. L'anno dopo è giudice della terza edizione di Celebrity Chef su TV8, programma al quale aveva già partecipato come concorrente nella prima edizione. Sempre nel 2024 partecipa ai primi due episodi della seconda stagione della fiction Studio Battaglia, trasmessa su Rai 1 con protagoniste Barbora Bobulova e Lunetta Savino.

Enzo Gragnaniello è un cantautore e chitarrista italiano; per pochi spiccioli, già da piccolo suona tamburi e canta per chi già apprezza le emozioni che esprime la voce di quel bambino.

A 18 anni compone le sue prime canzoni, i cui temi mescolano rabbia e amore, storie di emarginati e di speranza. Nel 1991 interpreta assieme a Mia Martini e a Roberto Murolo il brano “Cu’ mmè” che rilancia a livello internazionale la canzone napoletana moderna. Il brano, diventato subito molto popolare in Spagna, verrà tradotto in diverse lingue e sarà utilizzato come colonna sonora dello spot televisivo sul G7 che si svolgerà a Napoli nel 1994.

Nel 1992 esce “Veleno, mare e ammore”, album in cui Enzo collabora con Renzo Arbore nella canzone “Smog & stress”, con Mia Martini nel brano “Mondi blu” e con Fausta Vetere nel brano “Quartieri”.

Seguono anni di grandi successi del Maestro, che lo portano nel 2015 a pubblicare “Misteriosamente”, in cui la musica di Enzo Gragnaniello si mescola alla sua voce profonda, ruvida e allo stesso tempo dolce, creando un’atmosfera magica che accompagna l’ascoltatore in un viaggio di vita immaginario.

Nello stesso anno, l’artista viene premiato al “DiscoDays - Fiera del Disco e della Musica”.

Nel 2017 Enzo Gragnaniello firma la colonna sonora di “Veleno”, un film drammatico diretto da Diego Olivares che racconta la storia vera di due contadini casertani della “Terra dei Fuochi”.

Nel 2018 ottiene la candidatura al David di Donatello per il brano “Vasame” interpretato da Arisa ed incluso nella colonna sonora del film “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek.

Nel 2019 pubblica l’album “Lo chiamavano vient’ ’e terra”, per il quale riceve per la quarta volta la Targa Tenco.

I due grandi artisti napoletani, Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, aspettano il loro pubblico con “Vasame – L’amore è rivoluzionario” al Teatro di Verdura di Palermo, venerdì 30 agosto 2024, ore 21:30, per accompagnarlo in un imperdibile viaggio nella riscoperta del sentimento che è la chiave di tutto: “l’ammore”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!