Natale 2022, gli auguri in musica dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio di Palermo

Concerto di Natale dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio, diretto dagli allievi della Classe di Direzione d'orchestra del Maestro Antonino Fogliani.

Il 19 dicembre alle ore 21.30 in Sala Ferrara si terrà il Concerto di Natale dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio, diretto dagli allievi della Classe di Direzione d’orchestra del Maestro Antonino Fogliani.

In programma Georg Friedrich Händel: Sinfonia dal “Messiah” HWV 56 Grave-Allegro moderato, direttore Luca Cimini; Antonio Vivaldi: Concerto per fagotto, archi e cembalo RV 484, fagotto Margherita Giordano, direttore Davide Falci; Arcangelo Corelli: Concerto Grosso op. VI n. 8 “per la notte di Natale”, direttore Antonio Rotolo; Joseph Haydn: Sinfonia N. 88 in sol maggiore Hob I:88, direttore Gaetano Ortolano; Max Reger: Mariä Wiegenlied op. 76 Nr. 52, soprano: Ginevra Gentile, direttore Greta Gentile.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

