Natale a San Mauro Castelverde: Tra gli appuntamenti la Prima edizione del Presepe Vivente

Gli appuntamenti prenderanno il via domani 16 dicembre con lo scambio di auguri in campagna nella contrada Karsa e si concluderanno il 6 gennaio con il Befanone.

Presentato dall’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Minutilla il cartellone delle iniziative natalizie che si terranno nel borgo madonita di San Mauro Castelverde (Pa). Non manca la musica, l’animazione e la solidarietà. la prima edizione del Presepe Vivente.

Domenica 17, presso il Salone Badia, si terrà l’omaggio al 35°anniversario dell’Ass. l’Eremo con la mostra “Conosci la nostra storia?!”. Lunedì pomeriggio 18 e 20 dicembre continuerà il percorso itinerante dell’amministrazione comunale con lo scambio di auguri presso la contrada Borrello e Botindari e il 21 dicembre, durante il pranzo di Natale, con gli alunni delle scuole.

Il 23 dicembre alle ore 16:00 si terrà la 1° edizione Presepe Vivente nel Borgo Maurino, a cura dell’Azione Cattolica. Un evento che sarà riproposto anche il 28 dicembre e il 5 gennaio.

Durante il periodo natalizio non mancheranno le musiche della Zampogna e Ciaramedda del Duo Giambrone, i canti e nenie per le vie del borgo (il 26) a cura di Bas eventi, l’intrattenimento per i bambini (il 22 a cura dell’associazione l’Eremo e il 27 a cura dell’Ass. Sulle Ali del mondo) e la Tombolata il 29 seguita il 30 dalla proiezione di “Guardiamoci un film” a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale.

Il giorno di Natale si terrà il pranzo solidale a domicilio a cura dei Servizi Sociali comunali.

Il nuovo anno (2 gennaio) si aprirà con il Villaggio delle Leccornie per i Bambini a cura di Quintosol e il concerto da camera presso la Chiesa Badia a cura del Metropolitan Clarinet Quartet.

Il 3 gennaio ci sarà il Benvenuto ai nati nell’anno 2023, a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale e il 4, i “Pasticci deliziosi per i bambini” a cura dell’Ass. Sulle Ali del mondo. Il 6 gennaio presso la sede dell’associazione L’eremo il Befanone.

