''Palermo 2020 Intercultural Day'' a Villa Filippina

L'evento inizierà alle 17 con un Open Day, in cui si potranno provare una serie di attività all'aperto tra cui Taijiquan, Qigong, Aikido, Yoga Pilate

Evento interculturale "Palermo 2020 Intercultural Day" a Villa Filippina, giorno 25 Settembre 2020 dalle 17:00 a mezzanotte, organizzato da Quarto Tempo, Xinergie e l'associazione PRISM Promozione Internazionale Sicilia Mondo.

Tante realtà si incontreranno, tante attività saranno presentate per la prossima stagione 2020/2021 in nome di tanta interculturalità!

L'evento inizierà alle 17 con un Open Day, in cui si potranno provare una serie di attività all'aperto tra cui Taijiquan, Qigong, Aikido, Yoga Pilates.

Dalle 18:30 in poi saranno presentati i progetti degli organizzatori, rispettivamente il progetto MIVA Migrants' Integration through Volunteering Activities a cura di PRISM e il progetto Xinergie a cura di Quarto Tempo.

In prima serata dalle 20:00 in poi un video danza, delle performances di danza orientale e tango argentino e infine il kamishibai teatro di immagini giapponesi accompagneranno una degustazione.

In conclusione dalle 21:00 in poi, si esibiranno in concerto le band dei Swingology Ensamble a suon di Jazz Manouche, fondatori del raduno internazionale manouche a Petralia Sottana e dei Pacha Kama a suon di cumbia, che raccontano con una voce argentina tradizioni e canti del popolo sudamericano.

