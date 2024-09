Teatro

Palermo, a Villa Filippina va in scena ''ME-DEA'', lo spettacolo in memoria dell'attentato alle Torri Gemelle

Mercoledì 11 settembre, in scena a Villa Filippina, lo spettacolo in memoria dell'attentato alle Torri Gemelle.

Mercoledì 11 settembre, alle ore 21.00 presso Villa Filippina, a Palermo, andrà in scena ME-DEA, spettacolo messo in scena da "Aletheia Trio" di e con Alice Ferlito, Daniela D'Amico e Mari Salvato, con la partecipazione straordinaria delle Crispeace Tribal band e la Coreografia di Teri Demma.

...un lontano lamento e colpi di tamburo per una legittima reazione, un movimento di un corpo ferito per il divieto di vivere in libertà... in memoria della tragedia dell'11 settembre del 2001 a New York....così inizia lo spettacolo di "ME-DEA"...la prima femminista della mitologia che esibisce un' ampia gamma di stati d' animo tragicomici.

Per info e prenotazione rivolgersi al numero di Cell. e Whatsapp 3395636060

