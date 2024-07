concerti

Palermo, a Villa Niscemi arriva il ''Grand Tour'' del festival nazionale Musica con Vista con il concerto del Quartetto Rilke

Il concerto sarà ospitato nell'atrio della dimora storica e sarà oggetto di un documentario di Sky Arte. In programma musiche di Haydn, Webern e Schumann.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica entra nel vivo della programmazione estiva con i concerti del festival “Musica con Vista” che quest’anno saranno accolti nella splendida cornice di Villa Niscemi: primo appuntamento, mercoledì 10 luglio alle ore 21.00 nell’atrio della dimora storica, con il Quartetto Rilke che eseguirà pagine di Haydn, Webern e Schumann.

Il Quartetto Rilke, formato dalle violiniste Giulia Gambaro e Martina Verna, dalla violista Giulietta Bianca Bondio e dalla violoncellista Federica Colombo, nasce nel 2022 dalla grande passione per la musica da camera delle sue componenti. Intitolato a uno dei più grandi poeti lirici di sempre – il boemo Rainer Maria Rilke – l’ensemble in breve tempo ha già ricevuto diversi riconoscimenti, ultimo dei quali il prestigioso titolo “Ensemble dell’anno 2023” de Le Dimore del Quartetto, con la relativa assegnazione del premio Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, consistente nella realizzazione di concerti all’interno della stagione 2024-2025. Per la data palermitana saranno eseguiti il Quartetto per archi n. 1 in Sol maggiore op. 77 di Franz Joseph Haydn, Langsamer Satz per quartetto d’archi di Anton Webern e il Quartetto per archi n. 3 in La maggiore op. 41 n. 3 di Robert Schumann.

Il concerto del 10 luglio sarà anche oggetto di un documentario a cura di Sky Arte incentrato sul connubio fra arte monumentale e musicale, spirito del Festival Musica Con Vista, manifestazione organizzata dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo. Fra tutte le sedi italiane è stata scelta Palermo proprio in occasione dei compimento dei 100 anni dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, membro dal 2020 del Comitato AMUR.

Nato nel 2020 e giunto alla quinta edizione, il Festival Musica con Vista si svolge nel periodo estivo e percorre tutta l’Italia, con un itinerario a tappe musicali da Trento a Palermo. I concerti diffusi rappresentano un viaggio musicale alla scoperta di giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese. Musica con Vista è un festival diffuso di musica classica, con un calendario che va da giugno a settembre, durante il quale si spiega un itinerario ispirato al “Grand Tour” del Settecento, fenomeno culturale che spinse artisti e studiosi a visitare l’Italia. Il patrimonio culturale delle dimore storiche e dei giovani cameristi professionisti italiani ed europei, incontra la storia e la tradizione di alcuni tra gli enti concertistici della musica da camera più importanti e storici d’Italia, fra i quali l’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Prossimo appuntamento estivo degli Amici della Musica sarà sabato 27 luglio al Teatro di Verdura, con il già annunciato concerto evento del sassofonista Jimmy Sax che alle ore 21.00 salirà sul palcoscenico all’aperto più affascinante della città, segnando così il suo debutto nel capoluogo siciliano con lo spettacolo che lo vede insieme alla Symphonic Dance Orchestra, diretta da Vincenzo Sorrentino. La scaletta sarà ricca non solo delle hit mondiali di Jimmy Sax, ma anche di una serie di brani con cui il carismatico performer metterà al centro il suo sassofono.

Biglietti: 10€ per il prezzo intero e di 8€ per il ridotto (under 40, over 65 e abbonati alla Stagione 2023/2024).

