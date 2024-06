Nuovi ascolti

Palermo, a Villa Niscemi il secondo appuntamento della rassegna ''Nuovi ascolti''

La giornata della rassegna ospiterà 3 concerti che si terranno alle 11.00, alle 16.00 e alle 17.30 nella Sala delle Carrozze.

Nel weekend della Festa della musica, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate, l’Associazione Siciliana Amici della Musica, festeggia il futuro della musica stessa: il secondo ed ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna “Nuovi ascolti”, organizzata in collaborazione con il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, vedrà di nuovo gli allievi dell’istituto protagonisti assoluti dei tre concerti che si terranno durante la giornata di sabato 22 giugno presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi alle 11.00, alle 16.00 e alle 17.30. I biglietti per i concerti, che avranno la durata di un’ora, avranno il costo simbolico di 1€ e si potranno acquistare direttamente all’ingresso.

Primo appuntamento alle ore 11.00 con il concerto “Sonate e Scherzi: Scarlatti, Chopin e Rachmaninov” che vedrà sedersi al pianoforte Francesco Patanè per la Sonata K 87 di Domenico Scarlatti e lo Scherzo n. 4 op. 54 Fryderyk Chopin; poi sarà la volta di Alessandro Piccichè, vero enfant prodige del Conservatorio, di soli 10 anni: anche per lui un brano di Scarlatti e uno di Chopin, rispettivamente la Sonata K98 lo Scherzo n.1 in Si minore op.20. Chiude il concerto del mattino Enrico Simonetta con l’esecuzione della Sonata n. 2 op.36 di Sergej Rachmaninov.

Alle ore 16.00 con “Novecento russo” si esibiranno Cesare Rotondo e Claudia Vento con la Sonata n. 3 e la Sonata n. 2 di Sergej Prokof’ev; Matteo Pierro eseguirà invece 2 preludi e la Sonata n. 9 di Alexander Skrjabin. Uno dei brani più noti del Novecento del dopoguerra, la Ciaccona di Sofija Gubajdulina, è affidata a Leonardo Scicolone che eseguirà anche Le Sacre du primtemps di Igor Stravinsky nella trascrizione a quattro mani con Matteo Pierro.

Ultimo concerto della giornata alle 17.30 dal titolo “Corde, arco e pizzico” vedrà alternarsi il duo violino e pianoforte formato da Debora Puleo e Giulia Abbruscato che interpreteranno Sonatina in Sol maggiore op. 100 di Antonín Dvořák, il trio di chitarre formato da Maurelia Navarra, Aurora Macaluso e Gloria Liarda – che proporranno l’ascolto del Trio per chitarre op. 12 di Filippo Gragnani, del Rondò Fur Drei Gitarren Paul Hindemith e di Granada di Isaac Albéniz –, il chitarrista Antonio Adamo (Fantasia op.30 di Fernando Sor, Soliloque di Henri Sauguet, e Étude n. 2 di Heitor Villa-Lobos) e il duo mandolino e pianoforte di Salvatore Maria Sclafani e Leonardo Scicolone con la Sonatina per mandolino e pianoforte di Ludwig van Beethoven e Burletta, Mitoka Dragomirna di Armin Kaufmann.

Come già annunciato, la prima edizione di quest’anno è un preludio alla rassegna del 2025 – anno del centenario dell’Associazione Siciliana “Amici della Musica” – che sarà affiancata da un concorso per giovani compositori intitolato a Nino Titone, direttore artistico degli Amici della Musica dagli anni Settanta fino al 1996, Presidente del Conservatorio di Palermo, docente di Drammaturgia musicale all’Università degli Studi di Palermo. Organizzatore musicale instancabile fin dalla fondazione delle “Settimane di Nuova Musica” negli anni Sessanta e “talent scout” di giovani compositori, Nino Titone rappresenta la sintesi fra le due istituzioni che nel suo nome promuoveranno i giovani talenti di oggi.

